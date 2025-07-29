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İlk Sıra Şaşırtmadı: Türkiye'nin Dünyada Birinci Olduğu 6 Konuyu Biliyor muydunuz?

İlk Sıra Şaşırtmadı: Türkiye'nin Dünyada Birinci Olduğu 6 Konuyu Biliyor muydunuz?

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
29.07.2025 - 11:47

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Ülkemiz, eşsiz doğal güzellikleri, zengin tarihi mirası ve kültürel çeşitliliğiyle adeta bir açık hava müzesi gibi. Karadeniz’in yemyeşil ormanlarından Ege’nin masmavi koylarına, Kapadokya’nın büyüleyici peri bacalarından Güneydoğu Anadolu’nun tarihi taş yapılarla bezeli şehirlerine kadar her bölge kendine has bir güzellik sunuyor. Aynı gün içinde hem dağda kayak yapıp hem denize girebileceğiniz bu topraklar, dört mevsimi dolu dolu yaşatırken, her köşesinde başka bir keşif fırsatı sunuyor. Türkiye, hem yerli hem yabancı gezginler için vazgeçilmez bir cennet niteliğinde. Peki ülkemizin dünyada birinci olduğu konuları biliyor muydunuz?

'genctg' ülkemizin hangi alanlarda birinci olduğunu bir liste ile açıkladı. Listenin ilk sırası ise şaşırtmadı.

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Buradan izleyebilirsiniz;

İlk sırada fındık üretimi yer aldı.

İlk sırada fındık üretimi yer aldı.

Onu SİHA ihracatı ve mülteci barındırma izledi. Listenin 4. sırasında ise bu sıcak havalarda fenalık geçirsek bile vazgeçemediğimiz çay tüketimi yer aldı. 5. sırada insanı yardım varken, 6. sıra ise insanların tahminine bırakıldı.

İnsanlar yorumlarda listenin son sırası için fikirlerini paylaştı;

İnsanlar yorumlarda listenin son sırası için fikirlerini paylaştı;
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Peki sizce son sırada ne var? Yorumlarda paylaşabilirsiniz.

Peki sizce son sırada ne var? Yorumlarda paylaşabilirsiniz.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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