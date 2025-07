İlk Sıra Şaşırtmadı: Türkiye'nin Dünyada Birinci Olduğu 6 Konuyu Biliyor muydunuz?

Ülkemiz, eşsiz doğal güzellikleri, zengin tarihi mirası ve kültürel çeşitliliğiyle adeta bir açık hava müzesi gibi. Karadeniz’in yemyeşil ormanlarından Ege’nin masmavi koylarına, Kapadokya’nın büyüleyici peri bacalarından Güneydoğu Anadolu’nun tarihi taş yapılarla bezeli şehirlerine kadar her bölge kendine has bir güzellik sunuyor. Aynı gün içinde hem dağda kayak yapıp hem denize girebileceğiniz bu topraklar, dört mevsimi dolu dolu yaşatırken, her köşesinde başka bir keşif fırsatı sunuyor. Türkiye, hem yerli hem yabancı gezginler için vazgeçilmez bir cennet niteliğinde. Peki ülkemizin dünyada birinci olduğu konuları biliyor muydunuz?

'genctg' ülkemizin hangi alanlarda birinci olduğunu bir liste ile açıkladı. Listenin ilk sırası ise şaşırtmadı.