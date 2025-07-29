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Yine Tek Yürek: Kanser Savaşçısı Yasin Belen'in Halı Saha İsteği Futbolseverler Tarafından Gerçekleştirildi

Yine Tek Yürek: Kanser Savaşçısı Yasin Belen'in Halı Saha İsteği Futbolseverler Tarafından Gerçekleştirildi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
29.07.2025 - 09:40 Son Güncelleme: 29.07.2025 - 10:03

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Kanser, hem fiziksel hem de ruhsal açıdan son derece zorlu bir mücadele. Tedavi süreci, belirsizlikler, yoğun tıbbi müdahaleler ve yorgunlukla dolu. Kimi zaman umutla, kimi zaman endişeyle ilerleyen bu yolculukta hastalar kadar yakınları da derinden etkilenir. Sabır, destek ve moral bu savaşın en önemli silahlarıdır.

27 yaşındaki Yasin Belen, kanser ile savaşından galip çıkmış, mutluluğunu sosyal medyada paylaşmıştı. Bunu halı sahada maç yaparak kutlamak istediğini duyuran Yasin Belen'in çağrısına futbolseverler kayıtsız kalmadı. Kansere yakalandığında bile aklına ilk olarak ne zaman halı sahaya döneceği gelen Yasin çok sevdiği o anlara kavuştu. İnsanlar ise hem sahada hem tribünlerde genci yalnız bırakmadı.

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Ali Asaf da destek için oradaydı.

Ali Asaf da destek için oradaydı.

Halkımızı ilk olarak böyle bir etkinlikle araya getiren Ali Asaf olmuştu hatırlarsanız. Babası, minik oğlunun kanseri atlattığını, balon uçurmak istediklerini ama çok fazla çevrelerinin olmadığını duyurmuştu. Balonunu kapan Ali Asaf'ın yanına koşmuş, çağrı neredeyse koca bir balon festivaline dönüşmüştü. Bu olay sadece Ali Asaf için değil ülkemiz içn de moral olmuştu.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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