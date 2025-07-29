Yine Tek Yürek: Kanser Savaşçısı Yasin Belen'in Halı Saha İsteği Futbolseverler Tarafından Gerçekleştirildi

Kanser, hem fiziksel hem de ruhsal açıdan son derece zorlu bir mücadele. Tedavi süreci, belirsizlikler, yoğun tıbbi müdahaleler ve yorgunlukla dolu. Kimi zaman umutla, kimi zaman endişeyle ilerleyen bu yolculukta hastalar kadar yakınları da derinden etkilenir. Sabır, destek ve moral bu savaşın en önemli silahlarıdır.

27 yaşındaki Yasin Belen, kanser ile savaşından galip çıkmış, mutluluğunu sosyal medyada paylaşmıştı. Bunu halı sahada maç yaparak kutlamak istediğini duyuran Yasin Belen'in çağrısına futbolseverler kayıtsız kalmadı. Kansere yakalandığında bile aklına ilk olarak ne zaman halı sahaya döneceği gelen Yasin çok sevdiği o anlara kavuştu. İnsanlar ise hem sahada hem tribünlerde genci yalnız bırakmadı.