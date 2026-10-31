Bir Şantiye Çalışanı Bir Demirin Bükülme Derecesinin Depremde Nelere Sebep Olabileceğini Anlattı

Bir binanın depremde ayakta kalıp kalmayacağını belirleyen şey yalnızca kullanılan beton ve demirin kalitesi değil, o demirlerin nasıl bükülüp yerleştirildiği gibi gözle görülmeyen detaylar da oluyor. Deprem kuşağında yer alan ve bu konuda defalarca sınanmış ülkemizde, kolonların içinde kalan küçücük bir demir parçasının bile hayati önem taşıyabildiği ortaya çıkıyor.
'gelisimsahasi' isimli kullanıcı, şantiyede çektiği videoda etriye kancalarının 135 derece yerine 90 derece bükülmesinin sonuçlarını anlattı. 'Binanızı yıkan şey elimde gördüğünüz bu 90 derece bükülmüş olan ufacık demir olabilir mi?' sorusuyla başlayan video izleyenleri düşündürdü.
Peki etriye kancası nedir ve neden 135 derece olmalı?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın