Burcundaki Plüton bedeninde dönüşüm ihtiyacı doğurup ara sıra yorgunluk yaratabilir; Kasım'da mola vermeyi ihmal etme. Onuncu eve denk gelen Merkür retrosu ayın başında iş stresini baş, ense ve çeneye taşıyabilir; ay ortasından itibaren ileri harekete dönünce bu gerginlik hafifliyor. Yedinci evinde kavuşan Mars ve Jüpiter ilişkilerdeki hareketlilik nedeniyle nabzını yükseltebilir. Dokuzuncu evde yeniden ileri giden Venüs bacak ve kalça bölgesinde rahatlık sağlıyor. Satürn ile Neptün üçüncü evinde kollarda ve nefes alıp verişte yorgunluk hissettirebilir. İkizler Dolunayı beşinci evinde kalp ve sırt çevresini hassaslaştırabilir. Öğün saatlerini sabit tut ve derin nefesle gevşe. Ekran başında esneme molaları ver ve akşam telefonu erken bırak. Kısa yürüyüşlerle dolaşımını canlı tut.

Gelecek ay görüşmek üzere sağlıkla kal…