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Kova Burcu right-white
Kasım 2026, Aylık Sağlık Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
31.10.2026 - 18:31
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Bu ay sağlık açısından dikkatli olmanız gereken süreçlerden geçeceğiz. Bu yüzden nelere dikkat etmeniz gerektiğini de dikkatle ele aldık. Peki, Kova ve yükselen Kova burçlarının Kasım ayı boyunca enerjisi nasıl olacak? Kasım ayında sağlık durumunuzda değişiklik olacak mı?

İşte, Kova ve yükselen Kova burçlarının sağlığı için gökyüzünden gelen öneriler!

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Burcundaki Plüton bedeninde dönüşüm ihtiyacı doğurup ara sıra yorgunluk yaratabilir; Kasım'da mola vermeyi ihmal etme. Onuncu eve denk gelen Merkür retrosu ayın başında iş stresini baş, ense ve çeneye taşıyabilir; ay ortasından itibaren ileri harekete dönünce bu gerginlik hafifliyor. Yedinci evinde kavuşan Mars ve Jüpiter ilişkilerdeki hareketlilik nedeniyle nabzını yükseltebilir. Dokuzuncu evde yeniden ileri giden Venüs bacak ve kalça bölgesinde rahatlık sağlıyor. Satürn ile Neptün üçüncü evinde kollarda ve nefes alıp verişte yorgunluk hissettirebilir. İkizler Dolunayı beşinci evinde kalp ve sırt çevresini hassaslaştırabilir. Öğün saatlerini sabit tut ve derin nefesle gevşe. Ekran başında esneme molaları ver ve akşam telefonu erken bırak. Kısa yürüyüşlerle dolaşımını canlı tut.

Gelecek ay görüşmek üzere sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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