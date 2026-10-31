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Koç Burcu right-white
Kasım 2026, Aylık Sağlık Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
31.10.2026 - 18:30
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Bu ay sağlık açısından dikkatli olmanız gereken süreçlerden geçeceğiz. Bu yüzden nelere dikkat etmeniz gerektiğini de dikkatle ele aldık. Peki, Koç ve yükselen Koç burçlarının Kasım ayı boyunca enerjisi nasıl olacak? Kasım ayında sağlık durumunuzda değişiklik olacak mı?

İşte, Koç ve yükselen Koç burçlarının sağlığı için gökyüzünden gelen öneriler!

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Bu ay bedenin sana özellikle sindirim ve alt karın bölgesinden sinyal verebilir. Akrep burcundaki geri hareketli Merkür ayın ilk günlerinde sekizinci evinde uykunu hafifletip bağırsak ritmini bozabilir; öğünlerini sade ve düzenli tut. Akrep Yeniayı sağlıkla ilgili aksattığın bir kontrolü ya da arınma düzenini başlatmak için iyi bir kapı. Ayın ortasında Mars ve Jüpiter beşinci evinde kalp, sırt ve enerji alanını hareketlendiriyor; antrenmanda aşırıya kaçma, kademeli ilerle. Burcundaki Satürn ve Neptün başta, dizlerde ve eklemlerde katılık yaratabilir. Ay sonunda Mars Başak'a geçtiğinde günlük rutinde sindirim ve çalışma düzeni daha dengeli hale geliyor. İkizler Dolunayında omuz ve kolların gevşemesi için esneme molaları ver. Gün içinde kısa yürüyüşlerle dolaşımı canlı tut.

Gelecek ay görüşmek üzere sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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