Bu ay bedenin sana özellikle sindirim ve alt karın bölgesinden sinyal verebilir. Akrep burcundaki geri hareketli Merkür ayın ilk günlerinde sekizinci evinde uykunu hafifletip bağırsak ritmini bozabilir; öğünlerini sade ve düzenli tut. Akrep Yeniayı sağlıkla ilgili aksattığın bir kontrolü ya da arınma düzenini başlatmak için iyi bir kapı. Ayın ortasında Mars ve Jüpiter beşinci evinde kalp, sırt ve enerji alanını hareketlendiriyor; antrenmanda aşırıya kaçma, kademeli ilerle. Burcundaki Satürn ve Neptün başta, dizlerde ve eklemlerde katılık yaratabilir. Ay sonunda Mars Başak'a geçtiğinde günlük rutinde sindirim ve çalışma düzeni daha dengeli hale geliyor. İkizler Dolunayında omuz ve kolların gevşemesi için esneme molaları ver. Gün içinde kısa yürüyüşlerle dolaşımı canlı tut.

Gelecek ay görüşmek üzere sağlıkla kal…