Nevzat Aydın'ın Oğlunun Fotoğrafının Kullanıldığı Habere Tepki Verdiği Ortaya Çıktı

Yemeksepeti'nin kurucusu Nevzat Aydın, 28 Ekim'de çocuğuyla tehdit edilip kendisinden 1 milyon euro istenmesinin ardından gündemin merkezine yerleşti. Aydın, olayın ardından Beykoz'da emniyete başvurdu ve arayan kişinin bir suç örgütünün üyesi olduğunu söylediğini aktardı. Dört şüphelinin gözaltına alındığı olayın ardından gözler, Aydın'ın tehditten önceki günlerde yayımlanan haberlere nasıl baktığına çevrildi. Ortaya çıkan konuşmada Aydın, oğlunun fotoğrafının kullanıldığı habere sert sözlerle tepki gösteriyor. Aydın, tehditlerin oğlunun Trabzonspor-Beşiktaş maçındaki törene çıkmasıyla ilgili haberlerin ardından geldiğini söylemişti. Bu haberlerde kendisinin Trabzonspor'a 100 milyon lira verdiği öne sürülmüştü.
28 Ekim'de çocuğuyla tehdit edilen Aydın'dan 1 milyon euro istendi.
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