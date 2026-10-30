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Nevzat Aydın'ın Oğlunun Fotoğrafının Kullanıldığı Habere Tepki Verdiği Ortaya Çıktı

Nevzat Aydın'ın Oğlunun Fotoğrafının Kullanıldığı Habere Tepki Verdiği Ortaya Çıktı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
30.10.2026 - 16:42

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Yemeksepeti'nin kurucusu Nevzat Aydın, 28 Ekim'de çocuğuyla tehdit edilip kendisinden 1 milyon euro istenmesinin ardından gündemin merkezine yerleşti. Aydın, olayın ardından Beykoz'da emniyete başvurdu ve arayan kişinin bir suç örgütünün üyesi olduğunu söylediğini aktardı. Dört şüphelinin gözaltına alındığı olayın ardından gözler, Aydın'ın tehditten önceki günlerde yayımlanan haberlere nasıl baktığına çevrildi. Ortaya çıkan konuşmada Aydın, oğlunun fotoğrafının kullanıldığı habere sert sözlerle tepki gösteriyor. Aydın, tehditlerin oğlunun Trabzonspor-Beşiktaş maçındaki törene çıkmasıyla ilgili haberlerin ardından geldiğini söylemişti. Bu haberlerde kendisinin Trabzonspor'a 100 milyon lira verdiği öne sürülmüştü.

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28 Ekim'de çocuğuyla tehdit edilen Aydın'dan 1 milyon euro istendi.

28 Ekim'de çocuğuyla tehdit edilen Aydın'dan 1 milyon euro istendi.

Aydın, 22 Ekim'de oynanan Trabzonspor-Beşiktaş maçını izlemek için oğluyla birlikte Trabzon'a gitti ve oğlu maç öncesi törene katıldı. Ardından bir gazetenin köşe yazarı, Aydın'ın Trabzonspor'a 100 milyon lira verdiğini ve oğlunun bu sayede futbolcu Salah ile törende yer aldığını yazdı. Haberde çocuğun yüzü de gösterildi. Aydın, böyle bir ödeme yapmadığını söyledi ve iddiayı tamamen asılsız olarak nitelendirdi.

Paylaşılan konuşmada Aydın, haberi yapan kişiyle daha önce bu konuda yazıştığını anlattı. İsmini vermeyeceğini söyleyen Aydın, o kişiye 'Bunu benim hakkımda yapıyorsunuz, sorun yok, çocukları bu işe sokmayın' dediğini aktardı.

28 Ekim'de Aydın'ı WhatsApp üzerinden, Yunanistan'ın alan kodu +30 ile başlayan bir numara aradı. Arayan kişi kendisini K.A. olarak tanıttı ve 1 milyon euro istedi. Para ödenmezse çocuğunu öldüreceğini belirtti. Aydın bunun üzerine Beykoz'da emniyete başvurdu; hem kendisinin hem ailesinin korunmasını ve adli işlemlerin başlatılmasını talep etti.

Şikâyetin ardından İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 29 Ekim'de operasyon düzenledi. Operasyonda dört şüpheli gözaltına alındı. Aydın, tehdit eden kişinin yanı sıra haberi yapan gazete ve internet sitelerinden de şikâyetçi olacağını açıkladı. Yaptığı açıklamada Cumhuriyet Bayramı'nı bile kutlayamadığını söyledi.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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