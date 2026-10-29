Yemeksepeti'nin Kurucusu Nevzat Aydın Polise Başvurdu: Çocuğuyla Tehdit Edip 1 Milyon Euro İstediler

Aydın, Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne yaptığı başvuruda hem kendisinin hem ailesinin korunmasını, hem de gerekli adli işlemlerin başlatılmasını talep etti. Polis ekipleri de soruşturmayı başlattı. Çalışmaların odağında, yurt dışı kayıtlı numaranın sahibinin ve K.A. adıyla tanıtılan kişinin kimliğinin tespit edilmesi var.

Aydın'a göre bu tehditler, kendisiyle ilgili ortaya atılan bir iddianın ardından geldi. Söz konusu iddiaya göre Aydın, oğlunun 22 Ekim'de oynanan Trabzonspor-Beşiktaş maçındaki bir törene katılabilmesi için 100 milyon lira ödemişti. Aydın bu iddiayı reddetti.