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Yemeksepeti'nin Kurucusu Nevzat Aydın Polise Başvurdu: Çocuğuyla Tehdit Edip 1 Milyon Euro İstediler

Yemeksepeti'nin Kurucusu Nevzat Aydın Polise Başvurdu: Çocuğuyla Tehdit Edip 1 Milyon Euro İstediler

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
29.10.2026 - 10:30
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Yemeksepeti'nin kurucusu Nevzat Aydın, kendisini hedef alan bir şantaj girişimiyle karşılaştığını duyurdu. Aydın'ın anlattığına göre yurt dışı numaralı bir hattan arayan kişi, çocuğuyla tehdit ederek 1 milyon euro istedi. Öldürülmekle tehdil edilen Aydın, olayın ardından Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikâyetçi oldu.

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Yurt dışı numaralı hattan arandı, 1 milyon euro istendi.

Yurt dışı numaralı hattan arandı, 1 milyon euro istendi.

Nevzat Aydın'ın aktardığına göre her şey 28 Ekim'de, saat 18.00 sıralarında bir mesajlaşma uygulaması üzerinden gelen aramayla başladı. Yunanistan'ın alan kodu olan +30 ile başlayan bir numaradan aranan Aydın, kendisini K.A. olarak tanıtan ve 'Çirkinler' adıyla bilinen bir suç örgütünün üyesi olduğunu söyleyen bir kişi tarafından tehdit edildi.

Telefondaki kişi, Aydın'dan 1 milyon euro istedi. Nevzat Aydın, parayı vermemesi hâlinde ise  çocuğunu öldürmekle tehdit edildi. 

Tehdit edilen Nevzat Aydın, soluğu emniyette aldı.

Beykoz Emniyeti'ne başvurdu, soruşturma başlatıldı.

Beykoz Emniyeti'ne başvurdu, soruşturma başlatıldı.

Aydın, Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne yaptığı başvuruda hem kendisinin hem ailesinin korunmasını, hem de gerekli adli işlemlerin başlatılmasını talep etti. Polis ekipleri de soruşturmayı başlattı. Çalışmaların odağında, yurt dışı kayıtlı numaranın sahibinin ve K.A. adıyla tanıtılan kişinin kimliğinin tespit edilmesi var.

Aydın'a göre bu tehditler, kendisiyle ilgili ortaya atılan bir iddianın ardından geldi. Söz konusu iddiaya göre Aydın, oğlunun 22 Ekim'de oynanan Trabzonspor-Beşiktaş maçındaki bir törene katılabilmesi için 100 milyon lira ödemişti. Aydın bu iddiayı reddetti.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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