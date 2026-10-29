Yemeksepeti'nin Kurucusu Nevzat Aydın Polise Başvurdu: Çocuğuyla Tehdit Edip 1 Milyon Euro İstediler
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Yemeksepeti'nin kurucusu Nevzat Aydın, kendisini hedef alan bir şantaj girişimiyle karşılaştığını duyurdu. Aydın'ın anlattığına göre yurt dışı numaralı bir hattan arayan kişi, çocuğuyla tehdit ederek 1 milyon euro istedi. Öldürülmekle tehdil edilen Aydın, olayın ardından Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikâyetçi oldu.
Yurt dışı numaralı hattan arandı, 1 milyon euro istendi.
Beykoz Emniyeti'ne başvurdu, soruşturma başlatıldı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın