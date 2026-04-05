Yemeksepeti Kurucusu Nevzat Aydın Trabzonspor'un Galatasaray Galibiyeti Sonrası Statta Dans Etti

Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
05.04.2026 - 11:42

Trabzonspor taraftarı olan Yemeksepeti kurucusu Nevzat Aydın, 4 Nisan Cumartesi günü oynanan Galatasaray karşılaşmasında yerini aldı. Trabzonspor’un 2-1 galibiyetinin ardından Aydın’ın statta dans ettiği anlar kameralara yansıdı.

Yemeksepeti kurucusu Nevzat Aydın, Trabzonspor'un galibiyetini dans ederek kutladı.

Yemeksepeti kurucusu Nevzat Aydın, Trabzonspor-Galatasaray karşılaşmasını tribünlerden izledi. Trabzonspor’un attığı 2 golle maçtan galibiyetle ayrılmasının ardından Aydın’ın keyifli halleri kameralara yansıdı. Nevzat Aydın, galibiyetin ardından bordo-mavinin zaferini dans ederek kutladı. 

Öte yandan Trabzonspor’a dair açıklamalarıyla sık sık gündem olan Nevzat Aydın, bordo-mavi taraftarlığını “Trabzonspor olmasaydı gerçekten çok şey eksik olurdu” sözleriyle ifade etmişti.

Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
