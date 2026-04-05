Fenerbahçe-Beşiktaş Derbisinin Sonucu Ne Olur? Yapay Zekaya Sorduk

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak derbi, son yıllardaki karşılıklı üstünlüklerin sık sık el değiştirdiği ve genelde dengede geçen bir rekabeti yansıtıyor. Nitekim iki takımın son derbilerine bakıldığında galibiyetlerin sürekli taraf değiştirdiği ve beraberliğin nadir çıktığı görülüyor.

Bu sezon özelinde ise Fenerbahçe’nin Kadıköy’de uzun süredir yenilmemesi ve iç sahadaki güçlü serisi dikkat çekerken, Beşiktaş’ın hem son dönemde yükselen formu hem de derbilerde deplasmanda kazanabilen bir kimliğe sahip olması maçı oldukça ortada kılıyor.

Tüm bu veriler ışığında tempolu ve gollü bir mücadele bekleniyor; ancak saha avantajı ve istikrar nedeniyle Fenerbahçe bir adım önde görülüyor.