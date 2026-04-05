article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Beşiktaş
, Fenerbahçe
Fenerbahçe-Beşiktaş Derbisinin Sonucu Ne Olur? Yapay Zekaya Sorduk

İsmail Kahraman - Gündem Editörü
05.04.2026 - 10:44

Trendyol Süper Lig’de bu akşam derbi heyecanı yaşanacak. Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş’ı konuk edecek. Lider Galatasaray’ın Trabzon deplasmanında puan kaybetmesiyle derbinin sonucunun önemi arttı. Fenerbahçe, bu maçı kazanarak zirve ile puan farkını maç fazlasıyla 1’e indirmeye çalışacak. Beşiktaş ise milli ara öncesi yakaladığı yüksek formunu sürdürmek için sahada olacak.

Futbolseverlerin sonucunu büyük heyecanla beklediği Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin sonucunu yapay zekaya sorduk. İşte cevaplar…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

ChatGPT: Fenerbahçe 2-1 Beşiktaş

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak derbi, son yıllardaki karşılıklı üstünlüklerin sık sık el değiştirdiği ve genelde dengede geçen bir rekabeti yansıtıyor. Nitekim iki takımın son derbilerine bakıldığında galibiyetlerin sürekli taraf değiştirdiği ve beraberliğin nadir çıktığı görülüyor. 

Bu sezon özelinde ise Fenerbahçe’nin Kadıköy’de uzun süredir yenilmemesi ve iç sahadaki güçlü serisi dikkat çekerken, Beşiktaş’ın hem son dönemde yükselen formu hem de derbilerde deplasmanda kazanabilen bir kimliğe sahip olması maçı oldukça ortada kılıyor. 

Tüm bu veriler ışığında tempolu ve gollü bir mücadele bekleniyor; ancak saha avantajı ve istikrar nedeniyle Fenerbahçe bir adım önde görülüyor.

Gemini: Fenerbahçe 2-1 Beşiktaş

Bu akşam Chobani Stadyumu’nda oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi, her iki takımın da zirve takibini sürdürmesi açısından kritik bir önem taşıyor. 2026 sezonu puan tablosuna baktığımızda, 60 puanla 3. sırada yer alan Fenerbahçe’nin şampiyonluk yarışından kopmamak adına evinde hata yapma lüksü bulunmazken; 52 puanlı Beşiktaş, üst sıralarla olan farkı kapatmak ve prestij kazanmak için sahaya çıkıyor. 

Fenerbahçe’nin son haftalardaki hücum verimliliği ve taraftar desteği avantajı öne çıksa da, Beşiktaş’ın derbi atmosferlerindeki dirençli yapısı ve kontra atak tehdidi maçın her an dengede gitmesine neden olabilir. Ancak sarı-lacivertlilerin geniş kadro derinliği ve iç saha baskısının oyunun son bölümlerinde skoru tayin eden temel faktör olacağı öngörülüyor.

Claude: Fenerbahçe 2-1 Beşiktaş

Son 10 derbide iki takım da 4’er galibiyet alırken, 2 maç beraberlikle sonuçlanmış ve bu denge bu sezon da devam ediyor. Dolmabahçe’de oynanan ilk derbide Fenerbahçe 3-2 kazanırken, Aralık 2025’teki kupa karşılaşmasında Beşiktaş Kadıköy’de 2-1 galip gelmişti. Puan tablosuna bakıldığında Fenerbahçe 60 puanla üçüncü sıradan Galatasaray’ı takip ederken, Beşiktaş 52 puanla dördüncü sırada yer alıyor. Trabzonspor’un lider Galatasaray’ı bir gün önce mağlup etmesi, bu derbiye adeta “şampiyonluk finali” havası kattı. 

Form açısından bakıldığında Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, son 16 lig maçında yalnızca 1 yenilgiyle 35 puan topladı; tek yenilgisi ise Galatasaray’a karşı geldi. Fenerbahçe ise kendi evinde oldukça güçlü olmaya devam etmekte ve galip gelmesi hâlinde lider Galatasaray ile arasındaki farkı maç fazlasıyla 1’e indirecek. 

Tüm bu veriler bir araya getirildiğinde ev sahibinin motivasyon üstünlüğü ve Kadıköy faktörü belirleyici olabilir; ancak yüksek tempolu ve her iki tarafa da gol düşen bir maç bekleniyor.

Grok: Fenerbahçe 2-1 Beşiktaş

Bu akşam Kadıköy’de oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde, sarı-lacivertliler ligdeki ezici üstünlüklerini (27 maçta sadece 1 mağlubiyet, +33 averaj ve 60 puanla 3. sıra) ve ev sahibi avantajını konuşturmak isteyecek; son yıllarda derbilerde ise iki takım da birbirine üstünlük kuramadı. Beşiktaş son 4-5 karşılaşmada 3 galibiyet alırken, Fenerbahçe evinde genellikle dirençli durdu. Beşiktaş ise son haftalarda müthiş bir form yakaladı (son 5 maçta 4 galibiyet, kalesinde sadece 2 gol gördü) ve 4. sırada 52 puanla şampiyonluk yarışına ortak olma iddiasını taşıyor; ancak deplasmanlardaki istikrarsızlığı ve Fenerbahçe’nin hücum gücü (Talisca, Asensio gibi isimler) karşısında zorlanabilir. Dolayısıyla karşılaşmanın Fenerbahçe’nin kontrollü üstünlüğüyle sonuçlanacağı, ancak Beşiktaş’ın da gol bulabileceği düşünülüyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
15
7
5
5
2
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın