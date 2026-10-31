Ay boyunca bedeninde en çok bağırsak, alt karın ve diz bölgesi sinyal verebilir. Sekizinci evinde yan yana gelen Mars ve Jüpiter arınma isteği doğurabilir ama ani diyetten uzak durmalısın. On birinci evindeki geri hareketli Merkür ayın başında baş ağrısı ve sosyal yorgunluk getirebilir; ayın ortasında ileri harekete dönünce bu durum hafifliyor. Onuncu evinde ileri hareketine dönen Venüs iş yoğunluğunun dizlerine ve belinde bıraktığı etkiyi yumuşatıyor. Dördüncü evde konuşlanan Satürn ve Neptün göğüs ve mide çevresinde dolgunluk hissi verebilir. İkizler Dolunayı sindirim düzenini sınayabilir. Su tüketimini artır, dizlerini sıcak tut ve gece ağır yemek yemekten kaçın. Öğle arasında kısa bir yürüyüş yap ve geceyi sakin geçir. Omuzlarını ve boynunu ara ara gevşetmek de iyi gelir.

Gelecek ay görüşmek üzere sağlıkla kal…