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Bir Vatandaş Depremde Büyük Zarar Gören Malatya'nın Son Halini Paylaştı

Bir Vatandaş Depremde Büyük Zarar Gören Malatya'nın Son Halini Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
18.10.2026 - 11:15 Son Güncelleme: 18.10.2026 - 11:16

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6 Şubat 2023'te yaşadığımız felaket Malatya'da pek çok noktayı adeta yerle bir etmişti. İnsanlar senelerce çadır kentlerde yaşamak zorunda kaldı. Aradan geçen sürede enkazlar kaldırıldı, yerine yeni konutlar, geniş caddeler ve çarşılar yükselmeye başladı. Kentin bugün hangi noktaya geldiği ise Malatyalıların da, depremi yüreğinde hisseden hepimizin de en çok merak ettiği konulardan biri.

Bir sosyal medya kullanıcısı, Malatya'nın yeniden inşa edilen şehir merkezini drone ile görüntüleyerek 'Yapay Zeka değil, Yeni Malatya'nın son hali' notuyla paylaştı. Havadan çekilen karelerde yeni binalar, geniş caddeler, yaya alanları ve caminin çevresinde süren çalışmalar görüldü. Görüntüler depremin izini silmese de bölge halkı için bir umut oldu.

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Aradan neredeyse 4 sene geçti.

Aradan neredeyse 4 sene geçti.

Depremin ardından Malatya'da yalnızca konutlar değil, kentin hafızasını taşıyan çarşılar ve camiler de büyük hasar aldı. Kuyumcular Çarşısı, Şire Pazarı ve Bakırcılar Çarşısı gibi şehir merkezindeki tarihi alışveriş alanları yeniden inşa edilirken, Bakırcılar Çarşısı modern ve güvenli yapısıyla hizmete açıldı. Söğütlü Camii yeniden yapılıyor, Yeni Cami'de ise restorasyon çalışmaları devam ediyor.

Kent merkezi eski halinin birebir kopyası olarak değil, çok merkezli yeni bir planla şekilleniyor. Şehrin yeni yüzünü oluşturan projelerden biri de İkizce bölgesinde yaklaşık 28 bin konutluk uydu kent. Üstelik bu dönüşüm, yalnızca bina sayısıyla değil, geniş caddeler ve yaya alanlarıyla da kentin gündelik yaşamını yeniden kuruyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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