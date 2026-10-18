Bir Vatandaş Depremde Büyük Zarar Gören Malatya'nın Son Halini Paylaştı

6 Şubat 2023'te yaşadığımız felaket Malatya'da pek çok noktayı adeta yerle bir etmişti. İnsanlar senelerce çadır kentlerde yaşamak zorunda kaldı. Aradan geçen sürede enkazlar kaldırıldı, yerine yeni konutlar, geniş caddeler ve çarşılar yükselmeye başladı. Kentin bugün hangi noktaya geldiği ise Malatyalıların da, depremi yüreğinde hisseden hepimizin de en çok merak ettiği konulardan biri.

Bir sosyal medya kullanıcısı, Malatya'nın yeniden inşa edilen şehir merkezini drone ile görüntüleyerek 'Yapay Zeka değil, Yeni Malatya'nın son hali' notuyla paylaştı. Havadan çekilen karelerde yeni binalar, geniş caddeler, yaya alanları ve caminin çevresinde süren çalışmalar görüldü. Görüntüler depremin izini silmese de bölge halkı için bir umut oldu.

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