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Bu ay sağlık açısından dikkatli olmanız gereken süreçlerden geçeceğiz. Bu yüzden nelere dikkat etmeniz gerektiğini de dikkatle ele aldık. Peki, Balık ve yükselen Balık burçlarının Kasım ayı boyunca enerjisi nasıl olacak? Kasım ayında sağlık durumunuzda değişiklik olacak mı?
İşte, Balık ve yükselen Balık burçlarının sağlığı için gökyüzünden gelen öneriler!
Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları
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