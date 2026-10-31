Ayak, boğaz ve sindirim alanın bu ay özel bakım istiyor. Merkür'ün retrosu dokuzuncu evinde ayın başında uykuyu bölebilir; ayın ikinci yarısına girerken ileri harekete dönünce düzenin toparlanıyor. Altıncı evde bir araya gelen Mars ve Jüpiter çalışma temposunu yükseltip sindirimini zorlayabilir. Sekizinci evinde ileri harekete geçen Venüs derin duygular yüzünden bölünen uykuyu rahatlatıyor. İkinci evde ilerleyen Satürn ve Neptün gırtlak çevresinde sıkışıklık yaratabilir. On ikinci evdeki Plüton uyku düzenini sınayabilir. İkizler Dolunayı göğüs ve mide bölgesinde huzursuzluk verebilir. Ayaklarını ılık suya tut, öğünleri düzenle ve akşam sakin bir müzik dinle. Gün içinde bol su iç ve gece telefonu uzağa bırak. Uyanınca birkaç derin nefes almak güne iyi başlatır.

Gelecek ay görüşmek üzere sağlıkla kal…