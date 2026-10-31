Çinli Cerrah Dr. Jun Yang Antalya'dan 7 Bin 168 Kilometre Uzaktaki Hastanın Prostat Kanseri Ameliyatını Yaptı!

Teknoloji son 30 yılda akılalmaz bir hızla gelişti. Bu gelişmelerden tıp dünyası da nasibini aldı elbette. Bir zamanlar imkansız denen pek çok şey günümüzde gerçek oldu. Robotik cerrahi sistemleri ameliyathanelerde her geçen yıl daha fazla yer buluyor. Cerrahın hastayla aynı odada bulunma zorunluluğu da yavaş yavaş ortadan kalkıyor.

Antalya'da düzenlenen Ürolojik Cerrahi Kongresi'ne katılan Çinli cerrah Dr. Jun Yang, kongre salonuna kurulan robotik konsolun başına geçerek 7 bin 168 kilometre uzaktaki Çin'de bulunan bir hastanın prostat kanseri ameliyatını gerçekleştirdi. Ameliyat anları salondaki dev ekrandan canlı olarak izlenirken, uzaktan yapılan müdahale katılımcılardan büyük ilgi gördü.

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