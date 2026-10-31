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Çinli Cerrah Dr. Jun Yang Antalya'dan 7 Bin 168 Kilometre Uzaktaki Hastanın Prostat Kanseri Ameliyatını Yaptı!

Çinli Cerrah Dr. Jun Yang Antalya'dan 7 Bin 168 Kilometre Uzaktaki Hastanın Prostat Kanseri Ameliyatını Yaptı!

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
31.10.2026 - 16:27

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Teknoloji son 30 yılda akılalmaz bir hızla gelişti. Bu gelişmelerden tıp dünyası da nasibini aldı elbette. Bir zamanlar imkansız denen pek çok şey günümüzde gerçek oldu. Robotik cerrahi sistemleri ameliyathanelerde her geçen yıl daha fazla yer buluyor. Cerrahın hastayla aynı odada bulunma zorunluluğu da yavaş yavaş ortadan kalkıyor.

Antalya'da düzenlenen Ürolojik Cerrahi Kongresi'ne katılan Çinli cerrah Dr. Jun Yang, kongre salonuna kurulan robotik konsolun başına geçerek 7 bin 168 kilometre uzaktaki Çin'de bulunan bir hastanın prostat kanseri ameliyatını gerçekleştirdi. Ameliyat anları salondaki dev ekrandan canlı olarak izlenirken, uzaktan yapılan müdahale katılımcılardan büyük ilgi gördü.

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Peki telecerrahi nasıl çalışıyor?

Peki telecerrahi nasıl çalışıyor?

Telecerrahide cerrah, hastanın bulunduğu ameliyathanede değil, robotik sistemin konsolunun başındadır. Yüksek çözünürlüklü üç boyutlu görüntüye bakan cerrah, elleriyle ve ayaklarıyla yaptığı hareketleri konsol aracılığıyla hastanın yanındaki robotik kollara iletir. Bu hareketler internet altyapısı üzerinden anlık olarak aktarıldığı için sistemin en kritik unsuru, komutun gönderilmesi ile robotun hareketi arasındaki gecikme süresidir.

Bu alandaki en bilinen örneklerden biri, 2001 yılında gerçekleştirilen ve 'Lindbergh Operasyonu' olarak anılan ameliyattır. Fransız cerrah Prof. Dr. Jacques Marescaux, New York'tan Strazburg'daki bir hastanın safra kesesini robotik sistemle çıkarmıştı. O dönemde yaklaşık 155 milisaniyelik gecikmeyle çalışan sistem, uzaktan cerrahinin mümkün olduğunu ilk kez kanıtlamıştı.

Günümüzde hızlı fiber optik bağlantılar ve 5G ağları sayesinde gecikme süreleri çok daha düşük seviyelere inerken, uzmanlar telecerrahinin önümüzdeki yıllarda özellikle uzman cerrahın bulunmadığı bölgelerdeki hastalar için önemli bir seçenek olacağını düşünüyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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