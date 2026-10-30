Yakışıklı Mısırcı Reklam Anlaşmasından 6,5 Milyon Lira Kazandığı İddialarını Yalanladı

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Karaköy'deki tezgâhında közlediği mısır ve kestaneyle önce İstanbul'da, ardından dünya genelinde ilgi toplayan Alper Temel, 'Yakışıklı Mısırcı' lakabıyla sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri hâline geldi. Son günlerde adı bu kez bir reklam anlaşması üzerinden gündeme geldi: Çinli bir mısır markasının daveti üzerine Çin'e giden Temel'in, reklam filmi karşılığında 6,5 milyon lira aldığı iddia edildi. Rakam sosyal medyada hızla yayıldı ve haber sitelerine de taşındı. Bir takipçisinin konu hakkındaki sorusunu yanıtlayan Alper Temel, reklam çalışmasının gerçek olduğunu söyledi ancak ortada dolaşan tutarı kabul etmedi.
6,5 milyon liralık reklam iddiası, Çin gezisinin ardından sosyal medyada hızla yayıldı
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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