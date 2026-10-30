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Yakışıklı Mısırcı Reklam Anlaşmasından 6,5 Milyon Lira Kazandığı İddialarını Yalanladı

Yakışıklı Mısırcı Reklam Anlaşmasından 6,5 Milyon Lira Kazandığı İddialarını Yalanladı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
30.10.2026 - 12:22

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Karaköy'deki tezgâhında közlediği mısır ve kestaneyle önce İstanbul'da, ardından dünya genelinde ilgi toplayan Alper Temel, 'Yakışıklı Mısırcı' lakabıyla sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri hâline geldi. Son günlerde adı bu kez bir reklam anlaşması üzerinden gündeme geldi: Çinli bir mısır markasının daveti üzerine Çin'e giden Temel'in, reklam filmi karşılığında 6,5 milyon lira aldığı iddia edildi. Rakam sosyal medyada hızla yayıldı ve haber sitelerine de taşındı. Bir takipçisinin konu hakkındaki sorusunu yanıtlayan Alper Temel, reklam çalışmasının gerçek olduğunu söyledi ancak ortada dolaşan tutarı kabul etmedi.

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Reklam

6,5 milyon liralık reklam iddiası, Çin gezisinin ardından sosyal medyada hızla yayıldı

6,5 milyon liralık reklam iddiası, Çin gezisinin ardından sosyal medyada hızla yayıldı

Alper Temel, bir süre önce Çinli bir mısır markasının davetiyle Çin'e gitti. Farklı şehirlerdeki semt pazarlarında Türk usulü közlenmiş mısır hazırlayarak ziyaretçilerle buluştu. Gezinin ardından 22 Ekim'de sosyal medyada, bu çalışmanın karşılığında 6,5 milyon liralık bir sözleşme imzaladığı ve hatta ev aldığı yönünde paylaşımlar dolaşmaya başladı. Haberlerin hiçbirinde markanın adı geçmedi, rakamın kaynağı da gösterilmedi. Çekimlerin ayrıntıları konusunda da Temel'den bugüne kadar net bir bilgi gelmemişti.

Röportajda ilk olarak reklam çalışmasını kabul eden Temel, 'Reklam yaptık bu doğru' dedi. Ardından 6,5 milyon liralık tutarın da içinde bulunduğu haberleri hedef aldı ve internette hakkında gördüğü bütün haberlerin yalan olduğunu söyledi. Gerçek tutarı ise paylaşmadı. Kendisine mısırcılığı hobi olarak mı yaptığı sorulunca yanıtı kısa oldu: Bu iş, onun gerçek işi.

Temel'in fenomen olmasına rağmen tezgâhından kopmaması, daha önce de gündem olmuştu. Film, dizi ve reklam projelerinden çok sayıda teklif aldığı, bunların bir kısmını geri çevirdiği aktarılmıştı. Bir fenomenden gelen iş birliği teklifini de reddeden Temel, ilginin kendisine prim malzemesi olmasını istemediğini söylemişti. Karaköy'deki mısır ve kestane tezgâhı, bu kadar yoğun ilgiye rağmen hâlâ onun asıl uğraşı olarak duruyor.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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