Yakışıklı Mısırcı Reklam Anlaşmasından 6,5 Milyon Lira Kazandığı İddialarını Yalanladı

Alper Temel, bir süre önce Çinli bir mısır markasının davetiyle Çin'e gitti. Farklı şehirlerdeki semt pazarlarında Türk usulü közlenmiş mısır hazırlayarak ziyaretçilerle buluştu. Gezinin ardından 22 Ekim'de sosyal medyada, bu çalışmanın karşılığında 6,5 milyon liralık bir sözleşme imzaladığı ve hatta ev aldığı yönünde paylaşımlar dolaşmaya başladı. Haberlerin hiçbirinde markanın adı geçmedi, rakamın kaynağı da gösterilmedi. Çekimlerin ayrıntıları konusunda da Temel'den bugüne kadar net bir bilgi gelmemişti.

Röportajda ilk olarak reklam çalışmasını kabul eden Temel, 'Reklam yaptık bu doğru' dedi. Ardından 6,5 milyon liralık tutarın da içinde bulunduğu haberleri hedef aldı ve internette hakkında gördüğü bütün haberlerin yalan olduğunu söyledi. Gerçek tutarı ise paylaşmadı. Kendisine mısırcılığı hobi olarak mı yaptığı sorulunca yanıtı kısa oldu: Bu iş, onun gerçek işi.

Temel'in fenomen olmasına rağmen tezgâhından kopmaması, daha önce de gündem olmuştu. Film, dizi ve reklam projelerinden çok sayıda teklif aldığı, bunların bir kısmını geri çevirdiği aktarılmıştı. Bir fenomenden gelen iş birliği teklifini de reddeden Temel, ilginin kendisine prim malzemesi olmasını istemediğini söylemişti. Karaköy'deki mısır ve kestane tezgâhı, bu kadar yoğun ilgiye rağmen hâlâ onun asıl uğraşı olarak duruyor.