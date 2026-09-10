article/comments
article/share
Haberler
Goygoy
Yakışıklı Mısırcı'nın Yerine Bakan Çalışan da Rus Turistlerin İlgisiyle Karşılaştı

Yakışıklı Mısırcı'nın Yerine Bakan Çalışan da Rus Turistlerin İlgisiyle Karşılaştı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
10.09.2026 - 16:50
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Geçtiğimiz aylarda sosyal medyanın gündemine oturan 'Yakışıklı Mısırcı', tezgahının başında çekilen görüntülerle tanınmış ve özellikle yabancı turistlerin yoğun ilgisiyle viral olmuştu. Kısa sürede fenomen haline gelen mısırcının Çin'e gittiği öğrenildi.

Ancak hikâye orada bitmedi. Tezgahın başına geçen yeni çalışan da aynı ilgiyle karşılaştı. Rus turistlerin yeni mısırcıya gösterdiği yakınlığın görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı ve video kısa sürede 1,2 milyon izlenmeye ulaştı.

Bunun üzerine kullanıcılar ilginin kişide mi yoksa tezgahta mı olduğunu tartışmaya başladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İşte o görüntüler...

Yorumlardaki hakim teori: Mesele mısırcıda değil, tezgahta.

Yorumlardaki hakim teori: Mesele mısırcıda değil, tezgahta.
twitter.com

Kimileri işi kerametin nerede olduğunu araştırmaya kadar götürdü.

Kimileri işi kerametin nerede olduğunu araştırmaya kadar götürdü.
twitter.com

Mısırın bilimsel özellikleri bile gündeme geldi.

Mısırın bilimsel özellikleri bile gündeme geldi.
twitter.com

Bir kullanıcı doğrudan sıraya girdi.

Bir kullanıcı doğrudan sıraya girdi.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yeni mısırcıya sıfat bulmakta zorlananlar oldu.

Yeni mısırcıya sıfat bulmakta zorlananlar oldu.
twitter.com

Kimi de kısa kesti.

Kimi de kısa kesti.
twitter.com

Bazıları kıyası hiç yumuşatmadan yaptı.

Bazıları kıyası hiç yumuşatmadan yaptı.
twitter.com

Kimi de tezgahın devamlılığına dikkat çekti.

Kimi de tezgahın devamlılığına dikkat çekti.
twitter.com

Olayı oyun terimleriyle açıklayanlar da vardı.

Olayı oyun terimleriyle açıklayanlar da vardı.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yeni mısırcıyı bir oyuncuya benzetenler bile çıktı.

Yeni mısırcıyı bir oyuncuya benzetenler bile çıktı.
twitter.com

Şöhretin getirebileceklerinden endişe edenler de oldu.

Şöhretin getirebileceklerinden endişe edenler de oldu.
twitter.com

Kapatırken: Bazıları hâlâ inanmak istemiyor.

Kapatırken: Bazıları hâlâ inanmak istemiyor.
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın