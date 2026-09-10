Yakışıklı Mısırcı'nın Yerine Bakan Çalışan da Rus Turistlerin İlgisiyle Karşılaştı
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Geçtiğimiz aylarda sosyal medyanın gündemine oturan 'Yakışıklı Mısırcı', tezgahının başında çekilen görüntülerle tanınmış ve özellikle yabancı turistlerin yoğun ilgisiyle viral olmuştu. Kısa sürede fenomen haline gelen mısırcının Çin'e gittiği öğrenildi.
Ancak hikâye orada bitmedi. Tezgahın başına geçen yeni çalışan da aynı ilgiyle karşılaştı. Rus turistlerin yeni mısırcıya gösterdiği yakınlığın görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı ve video kısa sürede 1,2 milyon izlenmeye ulaştı.
Bunun üzerine kullanıcılar ilginin kişide mi yoksa tezgahta mı olduğunu tartışmaya başladı.
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İşte o görüntüler...
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Yorumlardaki hakim teori: Mesele mısırcıda değil, tezgahta.
Kimileri işi kerametin nerede olduğunu araştırmaya kadar götürdü.
Mısırın bilimsel özellikleri bile gündeme geldi.
Bir kullanıcı doğrudan sıraya girdi.
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Yeni mısırcıya sıfat bulmakta zorlananlar oldu.
Kimi de kısa kesti.
Bazıları kıyası hiç yumuşatmadan yaptı.
Kimi de tezgahın devamlılığına dikkat çekti.
Olayı oyun terimleriyle açıklayanlar da vardı.
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Yeni mısırcıyı bir oyuncuya benzetenler bile çıktı.
Şöhretin getirebileceklerinden endişe edenler de oldu.
Kapatırken: Bazıları hâlâ inanmak istemiyor.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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