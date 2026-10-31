Bel, sırt ve böbrek konforu bu ay senin için ön planda. Burcundaki Venüs ayın ortasında ileri harekete döndüğünde sıvı tüketimi ve ilişkilerden gelen stres bedeninde daha rahat yönetiliyor. İkinci eve denk gelen Merkür retrosu ayın başında boğaz ve boyunda gerginlik yaratabilir. Satürn ile Neptün yedinci evinde bel ve kalça çevresinde kasılma hissi bırakabilir, oturma pozisyonunu sık sık değiştir. On birinci evinde kavuşan Mars ve Jüpiter sosyal programı yoğunlaştırıp uykunu kısaltabilir. Akrep Yeniayı ay başında bedensel alışkanlıklarını yenilemen için bir fırsat. İkizler Dolunayı sinirlerini gerebilir. Ay sonunda Güneş Yay'a geçerken kalça ve uyluk kaslarını hafifçe esnet. Ayakta uzun süre beklemekten kaçın ve gün içinde kısa su molaları ver. Akşam sırtını sıcak tutmak rahatlatır.

Gelecek ay görüşmek üzere sağlıkla kal…