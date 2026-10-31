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Terazi Burcu right-white
Kasım 2026, Aylık Sağlık Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
31.10.2026 - 18:31
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Bu ay sağlık açısından dikkatli olmanız gereken süreçlerden geçeceğiz. Bu yüzden nelere dikkat etmeniz gerektiğini de dikkatle ele aldık. Peki, Terazi ve yükselen Terazi burçlarının Kasım ayı boyunca enerjisi nasıl olacak? Kasım ayında sağlık durumunuzda değişiklik olacak mı?

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burçlarının sağlığı için gökyüzünden gelen öneriler!

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Bel, sırt ve böbrek konforu bu ay senin için ön planda. Burcundaki Venüs ayın ortasında ileri harekete döndüğünde sıvı tüketimi ve ilişkilerden gelen stres bedeninde daha rahat yönetiliyor. İkinci eve denk gelen Merkür retrosu ayın başında boğaz ve boyunda gerginlik yaratabilir. Satürn ile Neptün yedinci evinde bel ve kalça çevresinde kasılma hissi bırakabilir, oturma pozisyonunu sık sık değiştir. On birinci evinde kavuşan Mars ve Jüpiter sosyal programı yoğunlaştırıp uykunu kısaltabilir. Akrep Yeniayı ay başında bedensel alışkanlıklarını yenilemen için bir fırsat. İkizler Dolunayı sinirlerini gerebilir. Ay sonunda Güneş Yay'a geçerken kalça ve uyluk kaslarını hafifçe esnet. Ayakta uzun süre beklemekten kaçın ve gün içinde kısa su molaları ver. Akşam sırtını sıcak tutmak rahatlatır.

Gelecek ay görüşmek üzere sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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