Burcundaki geri hareketli Merkür ayın başında sinir sistemini duyarlı kılıyor; çene ve boyun gerginliğini fark edip gevşetmeye çalış. Ayın ortasında Merkür ileri harekete dönünce zihnin sakinleşiyor. Akrep Yeniayı bedenine yeni bir bakım rutini başlatmak için çok uygun. Onuncu evde bir araya gelen Mars ve Jüpiter iş temposunu yükseltip diz ve kemiklerine yük bindirebilir. Altıncı evde ilerleyen Satürn ve Neptün mide ritmini bozup enerji düşüklüğü yaratabilir. On ikinci evdeki Venüs ayın ortasından sonra uyku düzeninde rahatlık getiriyor. İkizler Dolunayı alt karın ve bağırsak bölgesinde hassasiyet getirebilir. Öğünlerini sabit tut, belirtiler sürerse bir uzmana başvur. Güne hafif bir esnemeyle başla ve gün boyu sıvı al. Gece sıcak bir bitki çayı kaslarını gevşetmene destek olur.

Gelecek ay görüşmek üzere sağlıkla kal…