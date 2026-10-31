Ayın başında on ikinci evde bulunan retro Merkür gizli bir yorgunluk ve dalgın uyku yaratabilir; Akrep Yeniayı dinlenmene ve geride kalan stresi bırakmana destek veriyor. Dokuzuncu evi üzerinde buluşan Mars ve Jüpiter kalça ve bacaklarını fazla çalıştırabilir, yürüyüşlerde ve antrenmanlarda ısınmayı atlama. On birinci evinde yön değiştiren Venüs sosyal ortamlardan gelen yorgunluğu hafifletiyor. Beşinci evindeki Satürn ve Neptün sırtında ağırlık hissettirebilir. İkizler Dolunayı yedinci evinde kalp ritmini hızlandırıp huzursuzluk verebilir, derin nefes çalışması yap. Ay sonunda Güneş burcuna geçerken enerjin yükseliyor. Akşamları ağır yemekten uzak dur. Uzun süre oturduysan kalkıp bacaklarını hareket ettir. Akşamları yapacağın kısa bir esneme uykunu derinleştirir.

Gelecek ay görüşmek üzere sağlıkla kal…