İnsanların 100 Yaşını Gördüğü Adaya Taşınan Kadın: 'Hiç Bu Kadar Sağlıklı Hissetmemiştim'
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ABD'nin Alabama eyaletinde ruh sağlığı danışmanı olarak çalışan 29 yaşındaki Casey Little Pittorru, tükenmişliğin eşiğindeyken kendine iki aylık bir mola verdi. Bütçesine uygun bir ev ararken yolu İtalya'nın Sardunya Adası'na düştü. Kaldığı yerin, 100 yaşını aşan sakinleriyle bilinen 'mavi bölgelerden' biri olduğunu ise ancak oraya vardıktan sonra öğrendi. Aradan geçen dört yılın ardından Casey, iki ülke arasındaki hayat farkını anlattı.
Kaynak: The Mirror
Kiraladığı evin uzun yaşam bölgesinin ortasında olduğunu bilmiyordu
Günde 7-8 kilometre yürüyor, saatlerini denizde geçiriyordu
Adada tanıştığı adamla evlendi, artık yılı iki ülke arasında bölüyor
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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