İnsanların 100 Yaşını Gördüğü Adaya Taşınan Kadın: 'Hiç Bu Kadar Sağlıklı Hissetmemiştim'

Casey, 2022'de Alabama'nın küçük kasabası Opelika'dan yaklaşık 8 bin kilometre uzaktaki Sardunya'ya geldiğinde aklında tek bir plan vardı: İki ay boyunca hiç çalışmamak. Arkasında yorucu bir dönem bırakmıştı. Bir yandan okuyor, bir yandan danışan görüyordu.

'O yıl çok şey yaşadık. Toplu silahlı saldırılar, ağır istismar vakaları... Her şeyle uğraştık' diyen Casey, çevresinde harika insanlar olsa da duygusal olarak tükendiğini anlatıyor. Ada hakkında hiçbir şey bilmeden yola çıktığını, burayı bulmasını ise 'Tanrı'nın bir lütfu' olarak gördüğünü söylüyor.

'Kiralık ev sitesinde bütçeme uygun bir daire buldum. Mavi bölgenin tam ortasındaymış ama o zaman bunun farkında değildim' diyor. Mavi bölgeler, 100 yaşını aşan insan sayısının olağanın çok üstünde olduğu dünyadaki beş bölgeye verilen ad. Sardunya'nın dağ köyleri de bunlardan biri. Son dönemde adadaki Bolotana kasabası yeni bir aday olarak öne çıktı. Burada uzun ömürde başı kadınlar çekiyor ve bilim insanları bu farkı büyük ölçüde yaşam tarzına bağlıyor.