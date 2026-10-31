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Okyanus Fotoğrafçısı Philip Hamilton İspermeçet Balinalarının Suda Dik Şekilde Uyuduğu Anları Paylaştı

Okyanus Fotoğrafçısı Philip Hamilton İspermeçet Balinalarının Suda Dik Şekilde Uyuduğu Anları Paylaştı

Vera Ekin
Vera Ekin - Video Editörü
31.10.2026 - 18:19

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İspermeçet balinaları, derin dalışların ardından enerjilerini toparlamak için çoğu zaman yatay değil, başları yukarıda ve gövdeleri suya dik bir biçimde uyuyor. Yüzeye yakın bir derinlikte, genellikle 10-15 dakika süren kısa uykular çeken bu dev memeliler, tonlarca ağırlıklarına rağmen adeta yer çekimi yokmuş gibi suda asılı kalıyor. Okyanusun en iyi dalgıçları arasında gösterilen türün bu alışılmadık uyku düzeni, bilim insanlarının da yakından incelediği konulardan biri.

'philip.hamilton.oceans' isimli okyanus fotoğrafçısı, bir grup ispermeçet balinasının suyun derinliklerinde dik şekilde uyuduğu anları kameraya aldı. Yapay zeka kullanılmadan ve resmi izinle çekildiğini belirttiği görüntüler, suyun altındaki bu sessiz sahneyle izleyenleri hayran bıraktı.

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Vera Ekin
Vera Ekin
Video Editörü
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