İlahiyatçı Emine Yücel Canlı Yayında Başörtüsünü Çıkardı: "Bu Tepkisel Bir Eylem"

İlahiyatçı Emine Yücel Canlı Yayında Başörtüsünü Çıkardı: "Bu Tepkisel Bir Eylem"

Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
31.08.2025 - 10:26

İlahiyatçı Emine Yücel, açtığı canlı yayında başörtüsünü çıkardı ve bir daha takmayacağını açıkladı. Yücel, “sokak köpeklerinin toplatılması ile ilgili yasadan dolayı” bu eylemi düzenlediğini söyledi. 'Bu tepkisel bir eylem' diyen Yücel'in o anları, sosyal medyada gündem oldu.

Kaynak: T24

Yücel, canlı yayında başörtüsünü çıkardı;

İlahiyatçı Emine Yücel "Sokak köpeklerinin toplatılması ile ilgili yasadan dolayı” başörtüsünü çıkardığını açıkladı.

Bir daha başörtüsünü takmayacağını söyleyen Yücel, 'İslam'ın başka hiçbir prensibine yüklenmeyen bir önem, değer, misyon atfediliyor başörtüsüne. Bu atfedilen misyonun sebebiyle de küresel emperyalizm en çok da bizim dini duygularımızla beraber başörtümüzü algı yönetiminde kullanıyor' dedi.

