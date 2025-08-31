İlahiyatçı Emine Yücel Canlı Yayında Başörtüsünü Çıkardı: "Bu Tepkisel Bir Eylem"

İlahiyatçı Emine Yücel, açtığı canlı yayında başörtüsünü çıkardı ve bir daha takmayacağını açıkladı. Yücel, “sokak köpeklerinin toplatılması ile ilgili yasadan dolayı” bu eylemi düzenlediğini söyledi. 'Bu tepkisel bir eylem' diyen Yücel'in o anları, sosyal medyada gündem oldu.

Kaynak: T24