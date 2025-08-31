onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
CV Hazırlayanlar İçin Tavsiye: Bu 4 Bilgiyi Asla CV'nize Eklemeyin

CV Hazırlayanlar İçin Tavsiye: Bu 4 Bilgiyi Asla CV'nize Eklemeyin

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
31.08.2025 - 09:55

İçerik Devam Ediyor

Doğru bir CV hazırlamanın önemi oldukça büyüktür çünkü iş başvurusunda adayın kendisini ilk olarak tanıttığı ve değerlendirildiği belgedir. İyi hazırlanmış bir CV, adayın eğitimini, deneyimlerini, becerilerini ve yetkinliklerini net ve etkili bir şekilde ortaya koyar; işverenin kısa sürede aday hakkında doğru bir izlenim edinmesini sağlar. Eksik, dağınık veya hatalı bir CV, adayın yeteneklerini ve potansiyelini doğru yansıtmayabilir ve başvurunun elenmesine yol açabilir. Bu nedenle, CV hem profesyonel hem de anlaşılır olmalı, adayın güçlü yönlerini ön plana çıkarmalıdır. Peki hangi bilgileri CV'ye eklemememiz gerekiyor?

Sosyal medyada kariyer ile ilgili içerikler üreten 'nkubrayildirimm' CV'ye eklenmemesi gereken bilgileri paylaştı.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DNyEEx...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

CV'de bulunmaması gereken bilgiler;

CV'de bulunmaması gereken bilgiler;

1. TC Kimlik numarası

2. Açık adres

3. Kan grubu

4. Medeni hal

Kimileri bu bilgilerin CV'de olmaması gerektiği konusuna katılırken kimileri ise bu bilgilerden bazılarının gerekli olabileceğini savundu. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz.

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın