CV Hazırlayanlar İçin Tavsiye: Bu 4 Bilgiyi Asla CV'nize Eklemeyin

Doğru bir CV hazırlamanın önemi oldukça büyüktür çünkü iş başvurusunda adayın kendisini ilk olarak tanıttığı ve değerlendirildiği belgedir. İyi hazırlanmış bir CV, adayın eğitimini, deneyimlerini, becerilerini ve yetkinliklerini net ve etkili bir şekilde ortaya koyar; işverenin kısa sürede aday hakkında doğru bir izlenim edinmesini sağlar. Eksik, dağınık veya hatalı bir CV, adayın yeteneklerini ve potansiyelini doğru yansıtmayabilir ve başvurunun elenmesine yol açabilir. Bu nedenle, CV hem profesyonel hem de anlaşılır olmalı, adayın güçlü yönlerini ön plana çıkarmalıdır. Peki hangi bilgileri CV'ye eklemememiz gerekiyor?

Sosyal medyada kariyer ile ilgili içerikler üreten 'nkubrayildirimm' CV'ye eklenmemesi gereken bilgileri paylaştı.