İhanetle Suçlamıştı: Evliliğini Ebru Gündeş'in Bitirdiğini İddia Eden Selin Kabaklı'nın Sevgilisi Evli Çıktı!
İhanetle Suçlamıştı: Evliliğini Ebru Gündeş'in Bitirdiğini İddia Eden Selin Kabaklı'nın Sevgilisi Evli Çıktı!
Kaynak: https://www.hurriyet.com.tr/kelebek/h...
Hürriyet'ten Behlül Aydın'ın haberine göre, eski eşi Murat Özdemir’in kendisini Ebru Gündeş’le aldattığını iddia eden Selin Kabaklı, iş insanı Yasin Ersin ile ilişkisini sosyal medyadan duyurmuştu. Selin Kabaklı'nın sevgilisinin evli olduğu öğrenildi.
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Geçtiğimiz aylarda sevgilisi Murat Özdemir ile Dubai’de gizli bir düğünle evlenen Ebru Gündeş gündeme bomba gibi oturmuş, ardından olaylar almış başını gitmişti.
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2002 Best Model birincisi Selin Kabaklı, 2018 yılında evlendiği Murat Özdemir ile 2022 yılında yollarını ayırmıştı. Murat Özdemir, 2023 yılının sonlarına doğru Ebru Gündeş ile bir ilişkiye başladı ve çift, şubat ayında Dubai'de nikâh kıymıştı.
Murat Özdemir’in eski eşi Selin Kabaklı, Söylemezsem Olmaz programına yaptığı açıklamada şoke eden "ihanet" açıklamasıyla çok konuşulmuştu.
“Ebru Abla umarım bana yaşattıklarını yaşamaz” sitemiyle gündeme yerleşen Kabaklı, “Ben evliyken, evliliğimi bitiren isim Ebru Gündeş’tir” açıklamasıyla olay yaratmıştı.
Hürriyet'ten Behlül Aydın'ın haberine göre, Murat Özdemir ile ayrılığının ardından hayatına kaldığı yerden devam eden Selin Kabaklı, iş insanı Yasin Ersin'le aşkını sosyal medya hesabından duyurmuştu. Fakat Kabaklı'nın yeni sevgilisinin evli olduğu ortaya çıktı.
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Yasin Ersin'in evli olduğu öğrenildikten sonra haberle ilgili açıklamda bulunan iş insanı evliliğinin kağıt üzerinde devam ettiğini ve 17 aydır boşanma davasının sürdüğünü söyledi.
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