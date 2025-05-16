Hollywood Şıkır Şıkır: Haftanın Şık ve Rüküşlerini Beraber Seçiyoruz
Bu hafta yabancı isimler ne giymiş, kimler şıklıklarıyla büyülemiş, kimler rüküş olmuş gibi sorularınız varsa sizi böyle alalım, haftanın şık ve rüküşlerini birlikte oylayalım 👇
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Ana de Armas
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Angelin Jolie
Bella Hadid
Emma Stone
Julia Garner & Paul Mescal
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Julia Garner
Kim Kardashian
Natalie Portman
Nicole Kidman
Pete Davidson & Elsie Hewitt
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Selena Gomez
The Weeknd
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