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Hollywood Şıkır Şıkır: Haftanın Şık ve Rüküşlerini Beraber Seçiyoruz

Hollywood Şıkır Şıkır: Haftanın Şık ve Rüküşlerini Beraber Seçiyoruz

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
17.05.2025 - 00:01

Bu hafta yabancı isimler ne giymiş, kimler şıklıklarıyla büyülemiş, kimler rüküş olmuş gibi sorularınız varsa sizi böyle alalım, haftanın şık ve rüküşlerini birlikte oylayalım 👇

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Ana de Armas

Ana de Armas

Angelin Jolie

Angelin Jolie

Bella Hadid

Bella Hadid

Emma Stone

Emma Stone

Julia Garner & Paul Mescal

Julia Garner & Paul Mescal
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Julia Garner

Julia Garner

Kim Kardashian

Kim Kardashian

Natalie Portman

Natalie Portman

Nicole Kidman

Nicole Kidman

Pete Davidson & Elsie Hewitt

Pete Davidson & Elsie Hewitt
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Selena Gomez

Selena Gomez

The Weeknd

The Weeknd
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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
Onedio Üyesi
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