Dev Tenis Anketi: Tüm Zamanların En İyi Tenisçilerini Seçiyoruz!

03.01.2026 - 10:01

Tenis tarihinin en büyük tartışmasına son noktayı koymaya hazır mısınız? Yıllardır süregelen ''Tüm Zamanların En İyisi'' tartışması, bu anketle alevleniyor. Efsanevi rekabetler, kırılan imkansız rekorlar, unutulmaz geri dönüşler ve kortta yaratılan sanat... Hepsi tek bir soru için: Raketin gerçek efendisi kim?

1. Seç bakalım birini!

