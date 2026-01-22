Dev Avustralya Açık Anketi: Kazananları Sizin Oylarınızla Seçiyoruz!
Tenis dünyasının 'Mutlu Slam'i Avustralya Açık başladı. Herkesin enerjisinin yerinde, motivasyonunun zirvede olduğu sezonun bu ilk turnuvasında, son yılların favori isimleri rekabeti bir üst tura çıkarmaya hazırlanıyor. Alcaraz-Sinner rekabetinin yanı sıra hem kadınlarda hem erkeklerde korta çıkması heyecanla beklenen sayısız isim yer alıyor. Peki sizce bu yılın ilk slaminde kupa kime gidecek?
İşte Avustralya Açık'ta bu yıl favori olmaya aday isimler! 👇🎾
1. Sizce erkekler finalinin bu yılki favori ismi kim olacak ya da gönlünüzden kim geçiyor?
2. Gelelim kadınlara! Sizce bu yıl favori kim veya gönlünüzden geçen isim kim?
