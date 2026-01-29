Bu Dizi Çiftlerinin Arasındaki Yaş Farkını Bulabilecek misin?

Dizilerde aşk bazen kaderle, bazen senaryoyla, bazen de ciddi bir yaş farkıyla yazılıyor. Kimi çiftte yaş farkı neredeyse hissedilmiyor, kiminde ise “Bir dakika…” dedirtiyor. Bu ankette, ekranda aşk yaşayan ünlü dizi çiftlerinin arasındaki gerçek yaş farkını tahmin etmeye çalışacaksın.

Hadi ankete!