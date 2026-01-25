Hangi Klasik Romanın Yan Karakterisin?

Bazı karakterler vardır, sahnenin ortasında durmazlar. Ama bir bakarsın, hikâyenin en kritik anında onların bir sözü, bir susuşu, bir bakışı her şeyi değiştirir. Bu testte, klasik roman evreninde hangi yan karakter olarak var olduğunu keşfedeceksin. Arka planda durup büyük hikâyeleri taşıyanlardan mısın, yoksa fark edilmeden iz bırakanlardan mı?

Hadi teste!