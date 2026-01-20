onedio
Romantik İlişkilerde Ne Kadar Kendin Olabiliyorsun?

Romantik İlişkilerde Ne Kadar Kendin Olabiliyorsun?

İnci Döşer
İnci Döşer
20.01.2026 - 10:35

Aşk bazen insanı en saf haline yaklaştırır, bazen de fark etmeden küçük maskeler taktırır. “Ben buyum” dediğin yerle, “beni böyle sevsinler” dediğin yer arasındaki mesafe her ilişkide değişir. Bu test, romantik ilişkilerde ne kadar özgür, ne kadar filtreli ve ne kadar gerçek olduğunu anlaman için hazırlandı. 

Hadi teste!

Romantik İlişkilerde Ne Kadar Kendin Olabiliyorsun?

