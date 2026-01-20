Romantik İlişkilerde Ne Kadar Kendin Olabiliyorsun?

Aşk bazen insanı en saf haline yaklaştırır, bazen de fark etmeden küçük maskeler taktırır. “Ben buyum” dediğin yerle, “beni böyle sevsinler” dediğin yer arasındaki mesafe her ilişkide değişir. Bu test, romantik ilişkilerde ne kadar özgür, ne kadar filtreli ve ne kadar gerçek olduğunu anlaman için hazırlandı.

Hadi teste!