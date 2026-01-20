İlişkiniz Daha Ne Kadar Sürecek?

Her ilişki kendi zaman çizelgesini yazar. Bazıları yavaş yavaş derinleşir, bazıları hızlı yaşanır, bazılarıysa görünmez sinyallerle yol ayrımına yaklaşır. Bu test, ilişkinizin bugünkü dinamiğine, iletişiminize ve duygusal bağınıza bakarak “şu an” hangi noktada olduğunuzu yorumluyor. Net tarihler değil, duygusal tablo konuşuyor. Hazırsan başlayalım!