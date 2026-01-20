onedio
İlişkiniz Daha Ne Kadar Sürecek?

İlişkiniz Daha Ne Kadar Sürecek?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
20.01.2026 - 16:01

Her ilişki kendi zaman çizelgesini yazar. Bazıları yavaş yavaş derinleşir, bazıları hızlı yaşanır, bazılarıysa görünmez sinyallerle yol ayrımına yaklaşır. Bu test, ilişkinizin bugünkü dinamiğine, iletişiminize ve duygusal bağınıza bakarak “şu an” hangi noktada olduğunuzu yorumluyor. Net tarihler değil, duygusal tablo konuşuyor. Hazırsan başlayalım!

