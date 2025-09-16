Hamile Olduğunu Fotoğraf Kabininde Söyleyen Kadın ve Eşinin Paha Biçilemez Mutluluğu Kameraya Yansıdı

Hamilelik haberi çiftler ve aileleri arasında büyük mutluluk yaşatır. Bu haberi farklı şekilde öğrenen baba adayları o anın şoku ve mutluluğuyla ne yapacaklarını genelde bilemezler. TikTok kullanıcısı bir kadın da eşiyle anı olması için bir fotoğraf kabinine girdi ve tam fotoğraf çekileceği sırada eşine hamilelik haberini verdi. Eşinin hamile olduğunu öğrenen adam mutluluktan havalara uçtu.

Kaynak: TikTok / coolcatvicky