Hamile Olduğunu Fotoğraf Kabininde Söyleyen Kadın ve Eşinin Paha Biçilemez Mutluluğu Kameraya Yansıdı

Merve Ersoy - TV Editörü
16.09.2025 - 14:11

Hamilelik haberi çiftler ve aileleri arasında büyük mutluluk yaşatır. Bu haberi farklı şekilde öğrenen baba adayları o anın şoku ve mutluluğuyla ne yapacaklarını genelde bilemezler. TikTok kullanıcısı bir kadın da eşiyle anı olması için bir fotoğraf kabinine girdi ve tam fotoğraf çekileceği sırada eşine hamilelik haberini verdi. Eşinin hamile olduğunu öğrenen adam mutluluktan havalara uçtu.

Kaynak: TikTok / coolcatvicky

Videoyu buradan izleyebilirsiniz:

Bir kadın, fotoğraf kabininde eşine hamilelik müjdesini verdi.

Bir kadın, fotoğraf kabininde eşine hamilelik müjdesini verdi.

Hamilelik haberi o kadar büyük bir sevinç yaratır ki müjdeyi alan baba adayları ilk anda çoğunlukla ne yapacağını bilemez. Bir baba adayının fotoğraf kabininde öğrendiği bu güzel haber karşısında şaşkınlığını gizleyemediği anlar kameralara yansıdı.

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
