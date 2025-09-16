Gelin ve Damat Dans Ederken Para Toplamak İçin Piste Gelenlerin Yarattığı Kargaşa Sinirlerimizi Hoplattı

Sosyal medya kullanıcısı bir kadın, düğününde yaşadığı zorlu ve sinir bozan anları paylaşmasıyla viral oldu. Biliyorsunuz ki çoğu gelin ve damat için çift dansının önemi büyük. Ancak her zaman işler hayal edildiği gibi, planlandığı gibi olmuyor. Paylaşımı yapan gelinimiz de hayallerinden epey uzak bir dansın ortasındaydı. Gelin önce o anları izleyelim…
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte o anlar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kimi gelinler benzer kargaşalar çıkmasın diye para dağıtılmamasını tembihliyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
memleketimden insan manzaraları
böyle tipleri insanlardan uzak, izole bir alana kapatıp arada bir helikopterle gelip üstlerine yiyecek bırakacaksın
miktarı az tutup birbirlerini yemelerini izleyeceksin.
Duvakla tarlatan altında para arıyorlar sjdjjdjdk.. İnsanda biraz yaş baştan utanma, az buçuk izzetinefis olur.