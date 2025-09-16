onedio
Gelin ve Damat Dans Ederken Para Toplamak İçin Piste Gelenlerin Yarattığı Kargaşa Sinirlerimizi Hoplattı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
16.09.2025 - 13:53

Sosyal medya kullanıcısı bir kadın, düğününde yaşadığı zorlu ve sinir bozan anları paylaşmasıyla viral oldu. Biliyorsunuz ki çoğu gelin ve damat için çift dansının önemi büyük. Ancak her zaman işler hayal edildiği gibi, planlandığı gibi olmuyor. Paylaşımı yapan gelinimiz de hayallerinden epey uzak bir dansın ortasındaydı. Gelin önce o anları izleyelim…

İşte o anlar 👇

Kimi gelinler benzer kargaşalar çıkmasın diye para dağıtılmamasını tembihliyor.

Ancak çiftimizin düğününde para saçanlar olunca, parayı toplamaya piste çıkanlar da olmuştu. Birbirlerine girip düşmek üzere olanlar, çocuklar derken gelinin sabrı git gide taşıyordu. 

Ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio'da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
kaktust

memleketimden insan manzaraları

eliyya

böyle tipleri insanlardan uzak, izole bir alana kapatıp arada bir helikopterle gelip üstlerine yiyecek bırakacaksın

fitzpatrick

miktarı az tutup birbirlerini yemelerini izleyeceksin.

fitzpatrick

Duvakla tarlatan altında para arıyorlar sjdjjdjdk.. İnsanda biraz yaş baştan utanma, az buçuk izzetinefis olur.