onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Astrolog Tuğba Karadayı Erkeklerin En Çekici Bulduğu Burçları Sıraladı!

Astrolog Tuğba Karadayı Erkeklerin En Çekici Bulduğu Burçları Sıraladı!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
16.09.2025 - 13:22

İçerik Devam Ediyor

Astrolog Tuğba Karadayı, yine bir videosuyla etkileşimlerin odağı olmayı başardı. Karadayı bu sefer erkeklerin en çekici bulduğu burçları açıkladı. İşve, cilve, gizem, aura derken üç burca yer verdi. Gelin sözü uzatmadan hangi burçlardan söz ettiğini birlikte öğrenelim!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İşte detaylar 👇

Boğa, akrep ve terazi Karadayı’nın tespitlerine göre en çekici burçlar olmuştu.

Boğa, akrep ve terazi Karadayı’nın tespitlerine göre en çekici burçlar olmuştu.

Boğa güzelliğiyle dikkat çekerek listeye girmiş, terazi cilvesiyle yerini almış son olarak ise akrep gizemli halleriyle adını yazdırmıştı. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
8
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın