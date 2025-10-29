Haftada 1000 TL Harcayarak Et de Dahil Tüm İhtiyaçlarını Karşıladığı Söyleyen Teyze Geçim Dersi Verdi

Son yıllarda her alanda yaşanan fiyat artışı elbette halkın her kesimine yansıdı. Pazar ve market fiyatları insanları oldukça zorluyor. Emekli maaşı ve asgari ücret de düşünülünce, yapılan hesaplar iyice kafa karıştırıyor. Sokak röportajlarında da sık sık insanlara ekonomi soruluyor. Özellikle pazar ve market fiyatlarından yakınan halk, geçim sıkıntısı çektiğini vurguluyor.
İzmir’de Son Dakika isimli kanal tarafından bir pazarda gerçekleştirilen sokak röportajında bir teyze fiyatlarda bir sorun olmadığını, insanların geçinmeyi bilmediğini söyledi. Kendisinin haftalık bütçesiyle yaptığını söylediği harcama ise hiçbir hesaba uymadı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Haftada 1000 lira harcıyorum, her şeyimi alıyorum. Et, kıyma alıyorum. Markete, pazarlara gidiyorum.”
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın