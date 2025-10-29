onedio
Haftada 1000 TL Harcayarak Et de Dahil Tüm İhtiyaçlarını Karşıladığı Söyleyen Teyze Geçim Dersi Verdi

Pelin Yelda Göktepe
29.10.2025 - 10:02

Son yıllarda her alanda yaşanan fiyat artışı elbette halkın her kesimine yansıdı. Pazar ve market fiyatları insanları oldukça zorluyor. Emekli maaşı ve asgari ücret de düşünülünce, yapılan hesaplar iyice kafa karıştırıyor. Sokak röportajlarında da sık sık insanlara ekonomi soruluyor. Özellikle pazar ve market fiyatlarından yakınan halk, geçim sıkıntısı çektiğini vurguluyor. 

İzmir’de Son Dakika isimli kanal tarafından bir pazarda gerçekleştirilen sokak röportajında bir teyze fiyatlarda bir sorun olmadığını, insanların geçinmeyi bilmediğini söyledi. Kendisinin haftalık bütçesiyle yaptığını söylediği harcama ise hiçbir hesaba uymadı.

Buradan izleyebilirsiniz;

"Haftada 1000 lira harcıyorum, her şeyimi alıyorum. Et, kıyma alıyorum. Markete, pazarlara gidiyorum.”

'İdare etmesini bilmezsen tabii ki geçinemezsin' diyen teyze, geçim sıkıntısı yaşayanların kredi kartına aşırı yüklendiğinden problem yaşadığını belirtti. Haftada 1000 TL'ye et ve kıyma da dahil tüm ihtiyaçlarını alabildiğini söyleyen teyze 'Ayağınızı yorganınıza göre uzatın' dedi.

Pelin Yelda Göktepe
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
