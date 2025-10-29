Haftada 1000 TL Harcayarak Et de Dahil Tüm İhtiyaçlarını Karşıladığı Söyleyen Teyze Geçim Dersi Verdi

Son yıllarda her alanda yaşanan fiyat artışı elbette halkın her kesimine yansıdı. Pazar ve market fiyatları insanları oldukça zorluyor. Emekli maaşı ve asgari ücret de düşünülünce, yapılan hesaplar iyice kafa karıştırıyor. Sokak röportajlarında da sık sık insanlara ekonomi soruluyor. Özellikle pazar ve market fiyatlarından yakınan halk, geçim sıkıntısı çektiğini vurguluyor.

İzmir’de Son Dakika isimli kanal tarafından bir pazarda gerçekleştirilen sokak röportajında bir teyze fiyatlarda bir sorun olmadığını, insanların geçinmeyi bilmediğini söyledi. Kendisinin haftalık bütçesiyle yaptığını söylediği harcama ise hiçbir hesaba uymadı.