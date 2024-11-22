Gülse Birsel'in Vural Çelik'e Vedasını Destekleyen Şenay Gürler Açıklamanın Fazla Detaylı Olduğunu Kabul Etti
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Gülse Birsel'in Vural Çelik'e Vedasını Destekleyen Şenay Gürler Açıklamanın Fazla Detaylı Olduğunu Kabul Etti
Kaynak: https://www.milliyet.com.tr/magazin/v...
51 yaşında ani ölümülye sanat camiasını büyük bir şoka sokan Vural Çelik'in vefatı kadar bu süreçte yaşananlar da olay olmuştu. Çelik'in 17 Ekim günü hayatını kaybetmesinin ardından cenazesine katılmayan isimlere sosyal medya kullanıcıları ağır tepkiler göstermişti. Bu isimlerden birisi de Gülse Birsel olmuş, ünlü isim yaptığı açıklamanın ardından büyük eleştirilere meruz kalmıştı. Kendisine destek veren isimlerden birisi de Avrupa Yakası'nın Fatoş'u Şenay Gürler olmuştu. Milliyet'in haberine göre, Gürler'den yeni bir açıklama geldi.
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Avrupa Yakası ve Seksenler dizileriyle hafızalara kazınan Vural Çelik 17 Ekim günü hayatını kaybetmiş ve rol arkadaşlarının kendisinin arkasından ettiği sözler manşetlere yerleşmişti.
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Çelik'in vefatının ardından ilk baş sağlılığı dileyen isimlerden biri olan Gülse Birsel ister istemez akıllara iklinin arasında geçen anlaşmazlığı getirmişti.
Ardından Gülse Birsel'in sosyal medya hesabından yaptığı oldukça uzun ve açıklayıcı bulunan o veda mesajı kullanıcılar tarafından büyük bir linçle karşılanmıştı.
Avrupa Yakası'nın Fatoş'u Şenay Gürler, Birsel'in aldığı tepkiler üzerine kendisini savunmuş ve "Gülse neredeyse bu erken ölümün sorumlusu ilan edilecek!" şeklindeki çıkışıyla dikkat çekmişti.
Milliyet'in haberine göre, Şenay Gürler olayla ilgili yeni bir açıklamada bulundu. Ünlü isim bu sefer açıklamasında "Öncelikle canım arkadaşıma rahmet diliyorum. Çok yanlış yorumlar yapıldı. Bizim beraber çalıştığımız dönemde ben kimsenin arasında yaşanan bir duruma şahit olmadım. Şahit olsaydım bunu açıklayabilecek birisiyim. Benim olmadığım ortamlarda neler yaşanmıştır ben onları bilemem ama benim olduğum her an için böyle bir şey olmadığına eminim. Biz bir ekiptik ve ekip ruhu ile hareket ederdik." ifadelerine yer verdi.
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Gürler açıklamasını "Ben Gülse Birsel'in, Vural'ın iş yapmasını engellediği durumuna inanmıyorum. Gülse Birsel de öyle bir kadın değil. Açıklamasında sadece belki biraz fazla ayrıntıya girmiş olabilir ancak sonrasında kaldırdı zaten." şeklinde bitirdi.
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2023 yılında Atılım Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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