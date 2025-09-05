onedio
Gönül Dağı'nın 28 Kişilik Afişinden İnci Taneleri Açıklamasına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Gönül Dağı'nın 28 Kişilik Afişinden İnci Taneleri Açıklamasına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

survivor yerli dizi Gönül Dağı
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
05.09.2025 - 23:09

Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız! 

5 Eylül Cuma günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

Show TV'nin sevilen yapımlarından Bahar, üçüncü sezonuyla ekrana dönmeye hazırlanıyor.

Show TV’nin sevilen yapımlarından Bahar, üçüncü sezonuyla ekrana dönmeye hazırlanıyor.

Show TV’nin ilgiyle takip edilen dizisi Bahar’ın 3. sezon adı belli oldu. MF Yapım imzalı ve Asena Bülbüloğlu’nun yapımcılığını üstlendiği dizinin yeni sezonu, bambaşka bir isimle ekrana gelecek. Peki, Bahar'ın yeni adı ne oldu?

Survivor 2025'in olaylı yarışmacısı Almeda Baylan'ı muhakkak hatırlarsınız.

Survivor 2025'in olaylı yarışmacısı Almeda Baylan'ı muhakkak hatırlarsınız.

Survivor 2025'in en olaylı yarışmacılarının başında gelen Almeda Baylan, karıştığı olaylar sonrasında erkenden diskalifiye edilmişti. Almeda Baylan, yarışmanın ardından özel hayatıyla gündeme gelmiş ve eşiyle boşanacaklarını açıklasa da daha sonrasında bunu inkar etmişlerdi. Almeda, bu defa tarih vererek boşanacağını duyurdu.

TRT 1'in 6. sezon onayı alan dizisi Gönül Dağı, geçtiğimiz günlerde yeni sezon afişini yayınlamıştı.

TRT 1'in 6. sezon onayı alan dizisi Gönül Dağı, geçtiğimiz günlerde yeni sezon afişini yayınlamıştı.

TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı'nın yeni sezon afişi geçtiğimiz günlerde yayınlanmıştı. 6. sezon onayı alan Gönül Dağı'nın ekranlara geri dönüşü seyirciyi sabırsızlandırırken sosyal medyadaki afiş krizi şoke etmişti. Asuman'ı canlandıran Hazal Çağlar, yardımcı oyuncularla bir arada konumlandırılınca Instagram'ından sitem etmişti. Gönül Dağı bu defa tam 28 kişinin yer aldığı bir afiş yayınladı.

Ay Yapım imzalı, Nahid Sırrı Örik'in aynı adlı romanından uyarlanan Kıskanmak dizisi için beklenen tarih sonunda açıklandı.

Ay Yapım imzalı, Nahid Sırrı Örik’in aynı adlı romanından uyarlanan Kıskanmak dizisi için beklenen tarih sonunda açıklandı.

NOW'ın yeni sezon için en iddialı işlerinden 'Kıskanmak' için geri sayım başladı. Geçtiğimiz günlerde fragmanları yayınlanan dizi, özellikle efsane dizi Aşk-ı Memnu vibe'ı vermesiyle gündem olmuştu. Ne zaman yayınlanacağı merak edilen Kıskanmak dizisinden haber geldi. Kıskanmak dizisinin yayın tarihi sonunda yayınlandı. Peki, Kıskanmak hangi gün yayınlanacak?

TRT 1'in yeni sezon için en merak edilen dizisi hiç şüphesiz Cennetin Çocukları oldu.

TRT 1'in yeni sezon için en merak edilen dizisi hiç şüphesiz Cennetin Çocukları oldu.

TRT 1'in merakla beklenen dizisi Cennetin Çocukları için geri sayım başladı. İsmail Hacıoğlu'nun başrolde yer aldığı dizinin afişi yayınlandıktan hemen sonra büyük bir kriz patlak vermişti. Afişte yer alan bazı oyuncuların konumunu beğenmediği için sorun çıkardığı iddia edilmişti. Cennetin Çocukları dizisinin yeni afişi yayınlandı ve bir oyuncunun konumu değiştirildi.

TRT 1'in merakla beklenen dizisi Cennetin Çocukları'nda afiş krizi yaşanıyor.

TRT 1’in merakla beklenen dizisi Cennetin Çocukları’nda afiş krizi yaşanıyor.

Şimdiyse ana castta yer alıp afişte yer almamaları nedeniyle gözler Ali Gözüşirin ve Ecem Çalhan’a çevrilmişti. İkilinin duruma dair tepkisi merak edilirken selfie paylaşımları kısa sürede ilgi gördü.

İkinci sezonunu 44. bölümüyle tamamlayan İnci Taneleri'nin yayın hayatına devam edip etmeyeceği merak konusuydu.

İkinci sezonunu 44. bölümüyle tamamlayan İnci Taneleri’nin yayın hayatına devam edip etmeyeceği merak konusuydu.

Üçüncü sezon çekimleri ne zaman başlayacak diye düşünülürken Yılmaz Erdoğan’ın, Netflix için yeni proje çekecek olması duyurulmuş, bu sebeple İnci Taneleri’nin ertelendiği açıklanmıştı. Şimdiyse yeni bir gelişme yaşandı.

3 yıl önce FOX TV'den Halk TV'ye transfer olan İsmail Küçükkaya, geçtimiz günlerde Halk TV ile yollarını ayırmıştı.

3 yıl önce FOX TV’den Halk TV’ye transfer olan İsmail Küçükkaya, geçtimiz günlerde Halk TV ile yollarını ayırmıştı.

Geçtiğimiz günlerde Halk TV ile yollarını ayırdığını açıklayan İsmail Küçükkaya’nın yeni adresi belli oldu.

Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
