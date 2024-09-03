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Geri Döndü: Trabzonspor Abdullah Avcı Sonrası Şenol Güneş'e Emanet!

Geri Döndü: Trabzonspor Abdullah Avcı Sonrası Şenol Güneş'e Emanet!

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
03.09.2024 - 17:27

Trabzonspor, teknik direktörlük görevi için eski çalıştırıcılarından Şenol Güneş ile anlaştı. Tecrübeli teknik adam, beşinci kez takımın başına geçecek.

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Geçtiğimiz günlerde Abdullah Avcı ile yollar ayrılmıştı.

Geçtiğimiz günlerde Abdullah Avcı ile yollar ayrılmıştı.

Bordo-mavili kulüp, ligdeki kötü başlangıcı ardından önce Avrupa Ligi'nden elenmiş daha sonra da Konferans Ligi'nde St. Gallen'e engelini geçemeyerek turnuvaya veda etmişti. Yaşanan olumsuz süreç, Avcı'nın ayrılığıyla noktalanmıştı.

Şenol Güneş, yeniden göreve geldi.

Şenol Güneş, yeniden göreve geldi.

Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan, Güneş ile anlaşmaya vardı. 72 yaşındaki teknik adam, son olarak Beşiktaş'ı çalıştırmıştı.

Bordo-mavili kulüp, transferi "Birlikte başaracağız, yeniden tarih yazacağız. Evine tekrar hoş geldin Şenol Güneş" diyerek açıkladı.

Bordo-mavili kulüp, transferi "Birlikte başaracağız, yeniden tarih yazacağız. Evine tekrar hoş geldin Şenol Güneş" diyerek açıkladı.
twitter.com

Güneş, 11 sene sonra dikkat çekici başarılara imza attığı kulübüne geri göndü.

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