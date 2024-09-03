Geri Döndü: Trabzonspor Abdullah Avcı Sonrası Şenol Güneş'e Emanet!
Geri Döndü: Trabzonspor Abdullah Avcı Sonrası Şenol Güneş'e Emanet!
Trabzonspor, teknik direktörlük görevi için eski çalıştırıcılarından Şenol Güneş ile anlaştı. Tecrübeli teknik adam, beşinci kez takımın başına geçecek.
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Geçtiğimiz günlerde Abdullah Avcı ile yollar ayrılmıştı.
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Şenol Güneş, yeniden göreve geldi.
Bordo-mavili kulüp, transferi "Birlikte başaracağız, yeniden tarih yazacağız. Evine tekrar hoş geldin Şenol Güneş" diyerek açıkladı.
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