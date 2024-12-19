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Kupadan Çekilmek İsteyen Kasımpaşa, U19 Takımıyla İstemeyerek Tur Atladı

Kupadan Çekilmek İsteyen Kasımpaşa, U19 Takımıyla İstemeyerek Tur Atladı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
19.12.2024 - 19:33

Kasımpaşa ve Fenerbahçe kupadan çekilmek istediklerini federasyona iletmişlerdi. Hacıosmanoğlu, iki kulüple ortak bir toplantı yaparak kararlarından vazgeçirmeye çalışmıştı. Kasımpaşa da toplantının ardından kupaya katılma kararı almıştı. Ancak Kasımpaşa, kupaya olabildiğince mütevazi bir katılım gösterdi. Sahada olanlar ise beklenenin tam tersi oldu. Kasımpaşa istemeden tur atladı.

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Kupadan çekilmek isteyen ancak vazgeçirilen Kasımpaşa istemeyerek de olsa Gençlerbirliği deplasmanına gitti.

Kupadan çekilmek isteyen ancak vazgeçirilen Kasımpaşa istemeyerek de olsa Gençlerbirliği deplasmanına gitti.

Hiçbir as oyuncusu olmayan Kasımpaşa, U19 takımıyla 15-20 yaş arasında değişen futbolcularıyla birlikte İstanbul'dan Ankara'ya kara yoluyla geldi.

Hiçbir as oyuncusu olmayan Kasımpaşa, U19 takımıyla 15-20 yaş arasında değişen futbolcularıyla birlikte İstanbul'dan Ankara'ya kara yoluyla geldi.

Hiçbir iddiası olmayan Kasımpaşa U19 istemeden tarihi bir başarı elde etti ve kulübünü adeta zor durumda bıraktı.

Hiçbir iddiası olmayan Kasımpaşa U19 istemeden tarihi bir başarı elde etti ve kulübünü adeta zor durumda bıraktı.

Kasımpaşa'nın "çocuk" yaştaki futbolcuları as kadroyla maça çıkan Gençlerbirliği'ni 1-0 yenerek takımlarını gruplara bıraktı.

Kasımpaşa'nın "çocuk" yaştaki futbolcuları as kadroyla maça çıkan Gençlerbirliği'ni 1-0 yenerek takımlarını gruplara bıraktı.

Bu maça bile çıkmak istemeyen Kasımpaşa yönetimi ise istemeden gruplara kalarak daha çok maç yapmayı garantiledi.

Bu maça bile çıkmak istemeyen Kasımpaşa yönetimi ise istemeden gruplara kalarak daha çok maç yapmayı garantiledi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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