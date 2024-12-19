Kupadan Çekilmek İsteyen Kasımpaşa, U19 Takımıyla İstemeyerek Tur Atladı

Kasımpaşa ve Fenerbahçe kupadan çekilmek istediklerini federasyona iletmişlerdi. Hacıosmanoğlu, iki kulüple ortak bir toplantı yaparak kararlarından vazgeçirmeye çalışmıştı. Kasımpaşa da toplantının ardından kupaya katılma kararı almıştı. Ancak Kasımpaşa, kupaya olabildiğince mütevazi bir katılım gösterdi. Sahada olanlar ise beklenenin tam tersi oldu. Kasımpaşa istemeden tur atladı.