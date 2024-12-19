Real Madridli Rodrygo'nun Rakiplerini Pazara Yollayıp Attığı Gole Hayran Kalabilirsiniz!

Real Madrid'in 2019 yazında Santos'tan 40 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı Rodrygo, her geçen gün eflatun-beyazlı formayla seviyesini yükseltmeye devam ediyor. 23 yaşındaki Brezilyalı yıldız, son olarak Real Madrid’in Pachuca’yı mağlup ettiği karşılaşmada sanat eseri gibi bir gol attı.