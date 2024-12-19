onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Real Madridli Rodrygo'nun Rakiplerini Pazara Yollayıp Attığı Gole Hayran Kalabilirsiniz!

Real Madridli Rodrygo'nun Rakiplerini Pazara Yollayıp Attığı Gole Hayran Kalabilirsiniz!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
19.12.2024 - 15:05

Real Madrid'in 2019 yazında Santos'tan 40 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı Rodrygo, her geçen gün eflatun-beyazlı formayla seviyesini yükseltmeye devam ediyor. 23 yaşındaki Brezilyalı yıldız, son olarak Real Madrid’in Pachuca’yı mağlup ettiği karşılaşmada sanat eseri gibi bir gol attı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Katar'ın başkenti Doha'da oynanan FIFA Kıtalararası Kupa'sının sahibi Real Madrid oldu.

Katar'ın başkenti Doha'da oynanan FIFA Kıtalararası Kupa'sının sahibi Real Madrid oldu.

Ancelotti ve öğrencileri, Meksika temsilcisi Pachuca'yı 3-0'la geçti.

Ancelotti ve öğrencileri, Meksika temsilcisi Pachuca'yı 3-0'la geçti.

Goller, Mbappe, Rodrygo ve Vini'den geldi.

Goller, Mbappe, Rodrygo ve Vini'den geldi.

Rodrygo'nun mükemmel bitiriciliği, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Gole gelen yorumlardan bazıları 👇

Gole gelen yorumlardan bazıları 👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

"Gol harika ama Rodrygo'nun sorunu işleri kendisi ve takım arkadaşları için karmaşık hale getirmesi. En iyi seçenek Mbappe'ye ara pası vermekti. Her neyse, eğer gol atarsanız haklısınız, Rodrygo'ya şapka çıkarıyorum"

"Gol harika ama Rodrygo'nun sorunu işleri kendisi ve takım arkadaşları için karmaşık hale getirmesi. En iyi seçenek Mbappe'ye ara pası vermekti. Her neyse, eğer gol atarsanız haklısınız, Rodrygo'ya şapka çıkarıyorum"
twitter.com
twitter.com

"Bellingham gelmiş geçmiş en zeki orta saha oyuncusu. Rodrygo'nun şut atacağını hemen anladı."

"Bellingham gelmiş geçmiş en zeki orta saha oyuncusu. Rodrygo'nun şut atacağını hemen anladı."
twitter.com
twitter.com

"Değeri bilinmiyor ve bu bana çok acı veriyor."

"Değeri bilinmiyor ve bu bana çok acı veriyor."
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakimim. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın