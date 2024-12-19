Real Madridli Rodrygo'nun Rakiplerini Pazara Yollayıp Attığı Gole Hayran Kalabilirsiniz!
Real Madridli Rodrygo'nun Rakiplerini Pazara Yollayıp Attığı Gole Hayran Kalabilirsiniz!
Real Madrid'in 2019 yazında Santos'tan 40 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı Rodrygo, her geçen gün eflatun-beyazlı formayla seviyesini yükseltmeye devam ediyor. 23 yaşındaki Brezilyalı yıldız, son olarak Real Madrid’in Pachuca’yı mağlup ettiği karşılaşmada sanat eseri gibi bir gol attı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Katar'ın başkenti Doha'da oynanan FIFA Kıtalararası Kupa'sının sahibi Real Madrid oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ancelotti ve öğrencileri, Meksika temsilcisi Pachuca'yı 3-0'la geçti.
Goller, Mbappe, Rodrygo ve Vini'den geldi.
Rodrygo'nun mükemmel bitiriciliği, sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Gole gelen yorumlardan bazıları 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Gol harika ama Rodrygo'nun sorunu işleri kendisi ve takım arkadaşları için karmaşık hale getirmesi. En iyi seçenek Mbappe'ye ara pası vermekti. Her neyse, eğer gol atarsanız haklısınız, Rodrygo'ya şapka çıkarıyorum"
"Bellingham gelmiş geçmiş en zeki orta saha oyuncusu. Rodrygo'nun şut atacağını hemen anladı."
"Değeri bilinmiyor ve bu bana çok acı veriyor."
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakimim. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın