Fenerbahçe'de Kadroya Giremeyen Cengiz Ünder'in Teklifleri Reddettiği Ortaya Çıktı!
Fenerbahçe'de Kadroya Giremeyen Cengiz Ünder'in Teklifleri Reddettiği Ortaya Çıktı!
Devre arası transfer döneminin açılmasına sayılı günler kala sakatlıklar boğuşan Fenerbahçe'de gözler bir yandan da yaşanabilecek olası ayrılıklarda. Sarı-lacivertli taraftarların performansından memnun olmadığı Cengiz Ünder'in takımda kalacağı, kulüpte mutlu olduğu öğrenildi. (Samet Yüksel - Sabah)
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Sezon başında yapılan dikkat çekici transferlere rağmen beklentilerin altında kalan Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara başladı.
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Asbaşkan Acun Ilıcalı'nın Talisca ve Laporte ile görüşmek için Suudi Arabistan'a gittiği iddia edilirken Cengiz Ünder'den "ayrılmıyorum" açıklaması geldi.
2023 yazında Marsilya'dan 15 milyon euroya transfer edilen ve bu sezon yalnızca 4 maçta 117 dakika forma giyen 27 yaşındaki oyuncunun kendisine gelen teklifleri reddettiği ortaya çıktı.
Samet Yüksel, gol veya asisti bulunmayan Ünder'in "Takımda her şey yolunda gidiyor. İdmanlarda çok iyi çalışıyoruz. Burada mutluyum, ayrılmayacağım" dediğini aktardı.
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakimim. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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