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Paris Saint-Germain'in Kalecisi Donnarumma Monaco Maçında Korkunç Bir Sakatlık Yaşadı!

Paris Saint-Germain'in Kalecisi Donnarumma Monaco Maçında Korkunç Bir Sakatlık Yaşadı!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
19.12.2024 - 08:50

Paris Saint-Germain'in kalecisi Gianluigi Donnarumma talihsiz bir sakatlık yaşadı. Monaco'nun savunma oyuncusu Wilfried Singo'nun yaptığı müdahalede kramponu İtalyan file bekçisinin yüzüne isabet etti. Acı içinde yerde kalan İtalyan oyuncuya dikiş atıldı, maça devam edemedi.

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Fransa Ligue 1'in 16. haftasında Monaco, lider Paris Saint-Germain'i konuk etti.

Fransa Ligue 1'in 16. haftasında Monaco, lider Paris Saint-Germain'i konuk etti.

Deplasman ekibi sahadan 4-2'lik skorla galip ayrıldı.

Deplasman ekibi sahadan 4-2'lik skorla galip ayrıldı.

Mücadelenin 22. dakikasında yüreklerin ağza geldiği bir sakatlık yaşandı.

Mücadelenin 22. dakikasında yüreklerin ağza geldiği bir sakatlık yaşandı.

Monaco'nun savunmacısı Wilfried Singo'nun kramponu, PSG kalecisi Donnarumma'ya isabet etti.

Monaco'nun savunmacısı Wilfried Singo'nun kramponu, PSG kalecisi Donnarumma'ya isabet etti.

25 yaşındaki kaleci, maça devam edemedi. Yüzüne dikiş atıldı, Singo'ya kart bile çıkmadı. Sakatlık anı 👇

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakimim. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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