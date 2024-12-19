Serdal Adalı Kimdir? Beşiktaş Başkan Adayı Serdal Adalı Daha Önce Hangi Görevlerde Bulundu?
Serdal Adalı Kimdir? Beşiktaş Başkan Adayı Serdal Adalı Daha Önce Hangi Görevlerde Bulundu?
Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın Futbol A.Ş.'deki görevinden ayrılmasının ardından siyah-beyazlı kulüp başkanlık adaylarını belirledi. 29 Aralık’ta gerçekleşmesi planlanan Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'a hazırlanan adaylardan biri de Serdal Adalı oldu. İş dünyasının ve spor camiasının tanınmış isimlerinden Serdal Adalı'nın kim olduğu ise taraftar tarafından merak edildi. Peki Serdal Adalı kimdir? Kaç yaşında ve nereli?
İşte, detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Serdal Adalı Kimdir?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Serdar Adalı Ne İş Yapıyor? Mesleği Ne?
Serdal Adalı'nın Türkiye Jokey Kulübü Başkanlığı ve Spor Camiasındaki Kariyeri
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın