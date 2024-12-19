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Serdal Adalı Kimdir? Beşiktaş Başkan Adayı Serdal Adalı Daha Önce Hangi Görevlerde Bulundu?

Serdal Adalı Kimdir? Beşiktaş Başkan Adayı Serdal Adalı Daha Önce Hangi Görevlerde Bulundu?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
19.12.2024 - 22:40

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın Futbol A.Ş.'deki görevinden ayrılmasının ardından siyah-beyazlı kulüp başkanlık adaylarını belirledi. 29 Aralık’ta gerçekleşmesi planlanan Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'a hazırlanan adaylardan biri de Serdal Adalı oldu. İş dünyasının ve spor camiasının tanınmış isimlerinden Serdal Adalı'nın kim olduğu ise taraftar tarafından merak edildi. Peki Serdal Adalı kimdir? Kaç yaşında ve nereli? 

İşte, detaylar...

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Serdal Adalı Kimdir?

Serdal Adalı Kimdir?

Serdal Adalı, 1 Şubat 1964 yılında Adana'da dünyaya geldi. Babasının rahatsızlığı nedeniyle California Üniversitesi'ndeki eğilimini yarım bırakan Adalı, 1984 yılında iş hayatına atıldı.

Evli ve iki çocuk babası olan Serdal Adalı'nın eşi ise Eren Adalı'dır.

Serdar Adalı Ne İş Yapıyor? Mesleği Ne?

Serdar Adalı Ne İş Yapıyor? Mesleği Ne?

Genç yaşta iş hayatına atılan Serdal Adalı, ailesinin de desteği ile Adalı Holding'i kurdu. İş dünyasında geniş bir yelpazede girişimleri bulunan Adalı, inşaat, lojistik, catering ve enerji alanlarında iş yapıyor.

Serdal Adalı'nın Türkiye Jokey Kulübü Başkanlığı ve Spor Camiasındaki Kariyeri

Serdal Adalı'nın Türkiye Jokey Kulübü Başkanlığı ve Spor Camiasındaki Kariyeri

İş dünyasının yanında spor camiasında da tanınmış bir isim olan Serdal Adalı,  2009 yılından 2012 yılına kadar Beşiktaş Futbol Komitesi Başkanı ve Beşiktaş As Başkanı olarak görev yaptı. 2011 yılında adı şike davasına karıştı. 

Serdal Adalı, 2012 yılının Eylül ayında Veliefendi Hipodromu Şeref Salonu'nda gerçekleştirilen Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nun ardından 25. Türkiye Jokey Kulübü Başkanı olarak seçildi. 2013 yılındaki seçimlerde ise Beşiktaş Başkanlığı'na aday olan Adalı, 16 Haziran'da gerçekleşen seçimi kaybetti. 

2015 yılına kadar yürüttüğü Türkiye Jokey Kulübü Başkanlığı görevine ise 2018 yılında yeniden atandı. 2019 ve 2023 yılında da Beşiktaş Başkanlığı yarışına katılan Adalı, şimdi de Hüseyin Yücel ile başkanlık yarışında.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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