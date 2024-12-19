Serdal Adalı Kimdir? Beşiktaş Başkan Adayı Serdal Adalı Daha Önce Hangi Görevlerde Bulundu?

İş dünyasının yanında spor camiasında da tanınmış bir isim olan Serdal Adalı, 2009 yılından 2012 yılına kadar Beşiktaş Futbol Komitesi Başkanı ve Beşiktaş As Başkanı olarak görev yaptı. 2011 yılında adı şike davasına karıştı.

Serdal Adalı, 2012 yılının Eylül ayında Veliefendi Hipodromu Şeref Salonu'nda gerçekleştirilen Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nun ardından 25. Türkiye Jokey Kulübü Başkanı olarak seçildi. 2013 yılındaki seçimlerde ise Beşiktaş Başkanlığı'na aday olan Adalı, 16 Haziran'da gerçekleşen seçimi kaybetti.

2015 yılına kadar yürüttüğü Türkiye Jokey Kulübü Başkanlığı görevine ise 2018 yılında yeniden atandı. 2019 ve 2023 yılında da Beşiktaş Başkanlığı yarışına katılan Adalı, şimdi de Hüseyin Yücel ile başkanlık yarışında.