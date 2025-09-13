Gerçek Hayatta "Vampir" Olduğunu İddia Eden Kadın: Peki Ne Yiyor?

Hellie, vampirliğin filmlerdeki gibi olmadığını vurguladı. Ne boyna saldırdığını ne de sarımsaktan kaçtığını belirtti. Onun için vampir olmak, daha çok enerjiyi paylaşmak anlamına geliyor. Kendi enerjisinin yeterli olmadığını, bu yüzden çevresindeki insanlardan onay alarak enerji çektiğini anlattı.

Bunun bir tür meditasyon pratiği olduğunu ve yalnızca karşı tarafın rızasıyla gerçekleştiğini de özellikle vurguladı. Hellie’ye göre bu durum sadece kendisine özgü değil. Dünyanın farklı yerlerinde de enerjiyle beslenen bir topluluk var.