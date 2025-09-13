onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Gerçek Hayatta "Vampir" Olduğunu İddia Eden Kadın: Peki Ne Yiyor?

Gerçek Hayatta "Vampir" Olduğunu İddia Eden Kadın: Peki Ne Yiyor?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
13.09.2025 - 09:01

İçerik Devam Ediyor

29 yaşındaki Hellen Schweizer, sosyal medyada 'Vampire Hellie' adıyla tanınıyor. Keskin dişleri, gotik kıyafetleri ve pelerinleriyle tam bir modern Dracula görünümü sergiliyor. Kendini gerçek bir vampir olarak tanımlayan Hellie, takipçileriyle günlük yaşamına dair paylaşımlar yapıyor. 47 binden fazla takipçiye ulaşan TikTok hesabında ise bu kez vampir kimliğinin ardındaki sırları ve beslenme düzenini anlattı.

Kaynak: TikTok / thevampirehellie

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

O anlara buradan ulaşabilirsiniz:

"Enerji olmadan yaşayamayız"

"Enerji olmadan yaşayamayız"

Hellie, vampirliğin filmlerdeki gibi olmadığını vurguladı. Ne boyna saldırdığını ne de sarımsaktan kaçtığını belirtti. Onun için vampir olmak, daha çok enerjiyi paylaşmak anlamına geliyor. Kendi enerjisinin yeterli olmadığını, bu yüzden çevresindeki insanlardan onay alarak enerji çektiğini anlattı. 

Bunun bir tür meditasyon pratiği olduğunu ve yalnızca karşı tarafın rızasıyla gerçekleştiğini de özellikle vurguladı. Hellie’ye göre bu durum sadece kendisine özgü değil. Dünyanın farklı yerlerinde de enerjiyle beslenen bir topluluk var.

Peki ne yiyor?

Peki ne yiyor?

Gerçek vampirlerin kan içtiği klişesini reddeden Hellie, kendisinin insan kanına yönelmediğini açıkladı. Ancak kanla yapılan yiyeceklerden hoşlandığını da saklamadı. 

Özellikle kanlı sosisleri sevdiğini ve sık sık tükettiğini söyledi. Birçok kişinin ona 'insan mı yiyorsun' diye sorduğunu ama bunun doğru olmadığını ekledi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
3
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın