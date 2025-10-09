onedio
Genç Bir Pilot Günlük Rutinini Paylaştı, Yünüzü Yıkama Şeyliyle Sosyal Medyada Viral Oldu!

Gülistan Başköy
09.10.2025 - 15:45

Genç bir havayolu pilotunun paylaştığı “bir günüm nasıl geçiyor” videosu sosyal medyada viral oldu. Sabah erken saatlerde başlayan hazırlık sürecinden uçuş anına kadar her detayı paylaşan genç pilotun yüzünü yıkama şekli sosyal medya kullanıcılarının radarına takılınca yorum yağmuru başladı.

Gelin birlikte bakalım.

Buradan izleyebilirsiniz:

Sosyal medyada genç bir havayolu pilotunun paylaşımı viral oldu!

Erken saatlerde başlayan mesaisini kayda alan pilot, “bir havayolu pilotunun bir günü nasıl geçiyor” temalı videosuyla kısa sürede binlerce kişiye ulaştı.

Videonun başında otelde güne hazırlanışını paylaşan pilot, ardından servis aracına binerek havaalanına geçti ve uçak öncesi kontrol aşamalarını gösterdi. Ancak sosyal medya kullanıcıları videoda bambaşka bir detaya takıldı. O da genç pilotun yüz yıklama şekli. 🥲

twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

