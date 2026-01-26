Forbes'un "Dünyanın En İyi 20 Rotası" Listesine Türkiye'den Bir Şehir de Girdi!
Seyahat tutkunlarına yönelik hazırlanan listeler, özellikle yıl başlarında radarımıza giriyor. Bu kez Forbes, seyahat tutkunlarına yönelik '2026 İçin En İyi Destinasyonlar' listesini yayımladı. Listenin başında Abu Dhabi yer aldı.
Peki Türkiye'den hangi il bu listeye girdi?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Antalya, Forbes'un seyahat dünyasına yön veren prestijli seçkisi "2026 İçin En İyi Destinasyonlar" listesinde yerini aldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte Forbes "2026 İçin En İyi Destinasyonlar" listesi!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın