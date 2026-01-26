onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Forbes'un "Dünyanın En İyi 20 Rotası" Listesine Türkiye'den Bir Şehir de Girdi!

Forbes'un "Dünyanın En İyi 20 Rotası" Listesine Türkiye'den Bir Şehir de Girdi!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
26.01.2026 - 15:23

Seyahat tutkunlarına yönelik hazırlanan listeler, özellikle yıl başlarında radarımıza giriyor. Bu kez Forbes, seyahat tutkunlarına yönelik '2026 İçin En İyi Destinasyonlar' listesini yayımladı. Listenin başında Abu Dhabi yer aldı. 

Peki Türkiye'den hangi il bu listeye girdi?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Antalya, Forbes'un seyahat dünyasına yön veren prestijli seçkisi "2026 İçin En İyi Destinasyonlar" listesinde yerini aldı.

Antalya, Forbes'un seyahat dünyasına yön veren prestijli seçkisi "2026 İçin En İyi Destinasyonlar" listesinde yerini aldı.

Forbes, 2026 listesinde kültür ve sanat olanakları, gastronomi çeşitliliği, doğal zenginlikler, deniz turizmi ve ziyaretçilere sunulan deneyim kriterlerini dikkate aldı. Farklı olanakların titizlikle incelendiği listede, Türkiye'nin turizm başkenti Antalya ve Kemer de yerini aldı!

Forbes değerlendirmesinde Antalya; lüks konaklama tesisleri, çam ormanlarıyla çevrili doğal yapısı, denizi, zengin mutfağı ve farklı ülkelerden ziyaretçileri bir araya getiren kozmopolit yapısıyla uluslararası ölçekte güçlü ve sürdürülebilir bir turizm merkezi olarak tanımlandı.

Antalya'nın yanısıra listede Los Angeles, Zanzibar, Antarktika ve Abu Dhabi de yer alıyor.

İşte Forbes "2026 İçin En İyi Destinasyonlar" listesi!

İşte Forbes "2026 İçin En İyi Destinasyonlar" listesi!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın