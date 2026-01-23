203 Ülke Gezdi, Bir Kez Bile Uçağa Binmedi! En Çok Özlediği Yeri Açıkladı
2013 yılında yola çıkan Danimarkalı gezgin Torbjørn 'Thor' Pedersen, uçak kullanmadan dünya turu yapma hedefiyle tarihe geçen isimlerden oldu. Başlangıçta üç dört yıl süreceği düşünülen yolculuk, neredeyse on yıla yayıldı. Vize sorunları, sınır kapıları, gemi bulma mücadelesi ve küresel salgın süreci yolculuğun seyrini tamamen değiştirdi. Yolculuk sonunda ise en çok özlediği yer tek kelimeyle netleşti.
Uçaksız dünya turu hayali, on yıla yayılan gerçekliğe dönüştü
Dünya tarihinde nadir görülen yolculuk modeli
En çok özlenen yer: Hong Kong
