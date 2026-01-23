onedio
article/comments
article/share
Haberler
Seyahat
203 Ülke Gezdi, Bir Kez Bile Uçağa Binmedi! En Çok Özlediği Yeri Açıkladı

203 Ülke Gezdi, Bir Kez Bile Uçağa Binmedi! En Çok Özlediği Yeri Açıkladı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
23.01.2026 - 17:03

2013 yılında yola çıkan Danimarkalı gezgin Torbjørn 'Thor' Pedersen, uçak kullanmadan dünya turu yapma hedefiyle tarihe geçen isimlerden oldu. Başlangıçta üç dört yıl süreceği düşünülen yolculuk, neredeyse on yıla yayıldı. Vize sorunları, sınır kapıları, gemi bulma mücadelesi ve küresel salgın süreci yolculuğun seyrini tamamen değiştirdi. Yolculuk sonunda ise en çok özlediği yer tek kelimeyle netleşti.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Uçaksız dünya turu hayali, on yıla yayılan gerçekliğe dönüştü

Uçaksız dünya turu hayali, on yıla yayılan gerçekliğe dönüştü

Pedersen, dünya üzerindeki her ülkeye ayak basma hedefiyle yola çıktığında lojistik bilgisine güveniyordu. Otobüsler, trenler, feribotlar, yük gemileri, balıkçı tekneleri ve konteyner gemileri yolculuğun ana araçları oldu. 

Her ülkede en az 24 saat kalma şartıyla ilerleyen rota, klasik turizm anlayışından tamamen farklı ilerledi. Süreç boyunca sınır kapılarında günlerce bekleme, vize krizleri, siyasi gerilimler ve ulaşım engelleri yolculuğun doğal parçasına dönüştü.

Küresel salgın döneminde kapanan sınırlar nedeniyle aylarca tek bölgede mahsur kalma durumu yaşandı. Yolculuk, zihinsel dayanıklılık açısından da ciddi sınav haline geldi.

Dünya tarihinde nadir görülen yolculuk modeli

Dünya tarihinde nadir görülen yolculuk modeli

Pedersen, yolculuk fikrinin ortaya çıkışını 'Dünya üzerinde kimsenin tamamen uçaksız şekilde her ülkeye gitmediğini öğrenince hedef netleşti' sözleriyle anlatıyor. Toplu taşıma temelli rota anlayışı yüzlerce kara yolu, deniz yolu ve yerel ulaşım ağını kapsadı. Balıkçı teknelerinden yük gemilerine kadar farklı taşıma türleriyle ilerleyen sistem, klasik keşif anlayışından ayrıştı.

Pedersen’in projesi, modern gezginlik anlayışının ötesinde tarihsel kayıt niteliği taşıyan istisnai örnekler arasına girdi.

En çok özlenen yer: Hong Kong

En çok özlenen yer: Hong Kong

Uzun yolculuk sırasında en derin bağ kurulan nokta ise Hong Kong oldu. Salgın döneminde kapanan sınırlar nedeniyle iki yıl boyunca bölgede kalmak zorunda kalan Pedersen, orada kalıcı dostluklar kurduğunu, kültürel bağ geliştirdiğini ve şehri içselleştirdiğini ifade etti.

Doğu ile Batı kültürünün iç içe geçtiği yapı, pazarlar, tapınaklar, dim sum kültürü, Victoria Limanı manzarası, Victoria Peak, Lantau Adası’ndaki dev bronz Buda heykeli ve etkileyici silüet şehirle kurulan bağın temel taşları arasında yer aldı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın