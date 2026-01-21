Türkiye'de Sakinlik ve Huzur Arayanların Gitmesi Gereken 28 'Tescilli' Yer

Cittaslow, Türkçeye 'yavaş şehir' olarak çevrilebilir. İtalyanca şehir anlamına gelen 'citta' kelimesiyle İngilizce yavaş anlamına gelen 'slow' kelimelerinin birleştirilmesiyle oluşturulmuştur. Resmi sitesinde, Cittaslow'un 'hareketi, insanların birbirleriyle iletişim kurabilecekleri, sosyalleşebilecekleri, kendine yeten, sürdürülebilir, el sanatlarına, doğasına, gelenek ve göreneklerine sahip çıkan ama aynı zamanda alt yapı sorunları olmayan, yenilenebilir enerji kaynakları kullanan, teknolojinin kolaylıklarından yararlanan kentlerin gerçekçi bir alternatif olacağı hedefiyle yola çıkmıştır.' olarak tanımladığını görüyoruz.

Özetle Cittaslow, daha huzurlu, daha sakin ve yavaş bir yaşam tarzını arıyor. Hem faal hem de huzurlu olan kasabalar, şehirler bu listeye girmeye hak kazanıyor. Bu tanıma uyan dünyada pek çok kent bulunuyor. Ülkemizin de farklı bölgelerinde 'sakin şehir' olan 28 kentimiz var!