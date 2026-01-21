onedio
Kalorifer Peteklerinin Üstüne Birer Tane Beyaz Sabun Koyun, Farkı Görün!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
21.01.2026 - 18:23

Kış aylarında evlerimizde gece gündüz kombiler çalışıyor. Evimizi ısıtan petekler, aynı zamanda evin içerisindeki havayı da değiştiriyor. Soğuk aylarda pek fazla havalandırmadığımız evlerimizde kötü koku oluşabiliyor. Peki bütün bunların çaresi birer beyaz sabunda olabilir mi?

Gelin, ChatGPT'nin verdiği cevap üzerinden bu sorunun yanıtını öğrenelim.

Sosyal medyada "peteklerin üstüne birer sabun koyun" çağrısına denk gelmiş olabilirsiniz.

Kışın evlerimizde yanan kaloriferler, odamızın havasını değiştiriyor. Mutfak ve banyo gibi alanlarda rutubet oluşurken salon veya oturma odalarında ise hava kuruyabiliyor. Kaloriferlerin odanın havasını değiştirmesini engellemek için yapabileceğimiz bazı doğal yöntemler bulunuyor. Özellikle nem çeken ürünlerin mutfak ve banyolarda kullanılması öneriliyor.

Sosyal medyada viral olan önerilerden bir tanesi de beyaz sabun. Peteklerin üzerine koyacağınız bir adet beyaz sabunun oldukça faydalı olduğu düşünülüyor.

Peki kaloriferin üstüne beyaz sabun koymak ne işe yarıyor?

Bu önerinin sadece bir 'plasebo' etkisi olduğunu düşünebilirsiniz. Fakat ChatGPT'ye göre beyaz sabun, oldukça faydalı olabilir!

İşte ChatGPT'nin cevabı; 'Kışın peteklerin üzerine sabun koymak, halk arasında bilinen eski ama ilginç bir yöntemdir. Asıl amacı havayı yumuşatmak ve ferahlatmaktır'

Peki faydaları neler?

1. Ortama hoş koku verir 

Petekler ısındıkça sabun yavaş yavaş ısınır ve kokusu ortama yayılır. Özellikle banyo sabunu ya da lavanta, zeytinyağlı gibi doğal sabunlar tercih edilebilir.

2. Kuru havayı biraz olsun dengeler

Kışın kaloriferler havayı kurutur. Sabun doğrudan nem vermez ama sıcakla birlikte ortamdaki ağır, kuru havanın biraz daha “yumuşak” hissedilmesini sağlar. Bu yüzden nefes almayı rahatlatıcı etkisi olduğuna inanılır.

3. Evdeki ağır kokuları bastırır

Yemek, sigara ya da kapalı ortam kokularını hafifletmek için kullanılır. Kimyasal oda spreylerine alternatif olarak görülür.

4. Eskiden mikroplara karşı koruduğuna inanılırdı

Bilimsel olarak kanıtlı olmasa da, özellikle büyüklerimiz sabunun temizleyici özelliğinin havaya da “iyi geleceğini” düşünürdü. Fakat bu daha çok kültürel bir inanış.

Fakat bir noktada uyaralım: 

  • Çok keskin kokulu sabunlar baş ağrısı yapabilir ve alerjisi olanlar dikkatli olmalı.

2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
