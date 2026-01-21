Kalorifer Peteklerinin Üstüne Birer Tane Beyaz Sabun Koyun, Farkı Görün!

Kışın evlerimizde yanan kaloriferler, odamızın havasını değiştiriyor. Mutfak ve banyo gibi alanlarda rutubet oluşurken salon veya oturma odalarında ise hava kuruyabiliyor. Kaloriferlerin odanın havasını değiştirmesini engellemek için yapabileceğimiz bazı doğal yöntemler bulunuyor. Özellikle nem çeken ürünlerin mutfak ve banyolarda kullanılması öneriliyor.

Sosyal medyada viral olan önerilerden bir tanesi de beyaz sabun. Peteklerin üzerine koyacağınız bir adet beyaz sabunun oldukça faydalı olduğu düşünülüyor.