Haritada Küçük, Etkisi Büyük: Valizini Toplayan Bu Adaya Gidiyor!

Küresel çapta turizmde yükseliş devam ediyor. Ülkemize gelen turist sayısı her geçen gün artarken tatilciler yeni rotalar da keşfetmeye devam ediyor. Hem yurt içinde hem yurt dışında daha önce duyulmamış tatil rotaları turistlerin radarına giriyor. Bu rotalardan birisi de Afrika'nın minik adası Mauritus oldu.

Hint Okyanusu'nda Madagaskar'ın doğusunda, Afrika'nın güneydoğu açıklarında yer alan Mauritus, özellikle 2025 yazında popüler olmaya başladı. Vize kolaylığı ve uluslararası tanıtım kampanyaları düzenleyen adaya bu sene de turist akını olacağı tahmin ediliyor.