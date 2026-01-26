onedio
Haritada Küçük, Etkisi Büyük: Valizini Toplayan Bu Adaya Gidiyor!

Dilara Bağcı Peker
26.01.2026 - 11:42

Yaz turizmi, dünya çapında hiç olmadığı kadar ilgi görüyor. Küresel çapta turizmde yükseliş yaşanırken tatilciler yeni rotalar keşfetmeye devam ediyor. Dünyanın gizli kalmış güzellikleri teker teker keşfediliyor. Bu güzelliklerden birisi de Afrika kıtasında bulunan, doğal güzellikleriyle dikkatleri çeken Mauritus Adası.

Mauritus Adası, sosyal medyanın en meşhur yerlerinden!

Kendisi küçük olsa da etkisi oldukça büyük: Mauritus Adası

Küresel çapta turizmde yükseliş devam ediyor. Ülkemize gelen turist sayısı her geçen gün artarken tatilciler yeni rotalar da keşfetmeye devam ediyor. Hem yurt içinde hem yurt dışında daha önce duyulmamış tatil rotaları turistlerin radarına giriyor. Bu rotalardan birisi de Afrika'nın minik adası Mauritus oldu.

Hint Okyanusu'nda Madagaskar'ın doğusunda, Afrika'nın güneydoğu açıklarında yer alan Mauritus, özellikle 2025 yazında popüler olmaya başladı. Vize kolaylığı ve uluslararası tanıtım kampanyaları düzenleyen adaya bu sene de turist akını olacağı tahmin ediliyor.

Türk ünlülerin favorisi haline gelen Mauritus, geçtiğimiz sene 1,4 milyon turisti ağırladı.

2023 Küresel Barış Endeksi'nde Afrika'nın en güvenli ülkesi seçilen Mauritus, milyonlarca kişiyi ağırlamaya devam ediyor. Masmavi denizi, bembeyaz kumları ve gökyüzüne uzanan ağaçlarıyla tam bir tatil cenneti olan Mauritus ziyaretçilerine sakin ve doğal bir tatil imkanı sunuyor. Ada üzerinde 200'ün üzerinde palmiye türü bulunuyor!

Yaklaşık 2 bin kilometrekarelik volkanik bir ada olan Mauritus'da Kara Nehir Kanyonları Milli Parkı gibi doğal güzellikler yer alıyor. Tabii bu adada sadece doğal güzelliklere değil, eğlenceye ve kültüre de doyuyorsunuz. Dalış, sörf ve doğa yürüyüşü yapabilir, yerl kültürü keşfedebilir ve elbette doğanın tadını çıkarabilirsiniz.

Bakalım Hande Erçel ve Yasemin Ergene'nin ardından bu tatil cennetine kimler gidecek?

