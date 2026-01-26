Haritada Küçük, Etkisi Büyük: Valizini Toplayan Bu Adaya Gidiyor!
Yaz turizmi, dünya çapında hiç olmadığı kadar ilgi görüyor. Küresel çapta turizmde yükseliş yaşanırken tatilciler yeni rotalar keşfetmeye devam ediyor. Dünyanın gizli kalmış güzellikleri teker teker keşfediliyor. Bu güzelliklerden birisi de Afrika kıtasında bulunan, doğal güzellikleriyle dikkatleri çeken Mauritus Adası.
Mauritus Adası, sosyal medyanın en meşhur yerlerinden!
Kendisi küçük olsa da etkisi oldukça büyük: Mauritus Adası
Türk ünlülerin favorisi haline gelen Mauritus, geçtiğimiz sene 1,4 milyon turisti ağırladı.
