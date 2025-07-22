Eski Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya Hakkında Dolandırıcılık İddiası: “Dolandırdı ve Şirketi Batırdı!”

İş insanı Cem Atilla Saygın’ın iddiasına göre; Murat Çetinkaya, Saygın'ın sahibi olduğu şirketle ilgisi olmamasına karşın yurtdışı merkezli yedi bankayla yapılan anlaşmalarda gözlemci ve finansal danışman olarak kendisini konumlandırdı.

Saygın’ın şahsının ve şirketinin varlıklarını yüksek kâr vaadi ile yurtdışı merkezli fonlar üzerinden sistemli bir şekilde yatırım yapmaya yönlendirdi. Saygın, bu yönlendirmelerle birlikte “emanet” ve “borç” başlığı altında Çetinkaya’nın bireysel hesaplarına paralar gönderdi.

Saygın, 2025 yılının mayıs ayında “dolandırıldığını” anlayınca Çetinkaya’yı aramaya başladı. İş insanı Cem Atilla Saygın, yaşananlar sonrasında hayatına son veme girişiminde de bulundu.