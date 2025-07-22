Eski Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya Hakkında Dolandırıcılık İddiası: “Dolandırdı ve Şirketi Batırdı!”
Kaynak: https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye...
İş insanı Cem Atilla Saygın, eski Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya hakkında nitelikli dolandırıcılık, görevi kötüye kullanma, kişiyi intihara yönlendirme, tehdit ve casusluk da dahil olmak üzere çok sayıda suçtan suç duyurusunda bulundu. Saygın, Çetinkaya’nın kendisini yaklaşık 100 milyon lira dolandırdığını ve şirketini batırdığını iddia etti.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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