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Eski Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya Hakkında Dolandırıcılık İddiası: “Dolandırdı ve Şirketi Batırdı!”

Eski Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya Hakkında Dolandırıcılık İddiası: “Dolandırdı ve Şirketi Batırdı!”

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
22.07.2025 - 12:06

İş insanı Cem Atilla Saygın, eski Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya hakkında nitelikli dolandırıcılık, görevi kötüye kullanma, kişiyi intihara yönlendirme, tehdit ve casusluk da dahil olmak üzere çok sayıda suçtan suç duyurusunda bulundu. Saygın, Çetinkaya’nın kendisini yaklaşık 100 milyon lira dolandırdığını ve şirketini batırdığını iddia etti. 

Cumhuriyet’ten Emirhan Çoban’ın özel haberinin detayları 👇

Kaynak: https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye...
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Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın Eski Başkanı Murat Çetinkaya hakkında yapılan suç duyurusu gündeme bomba gibi düştü.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın Eski Başkanı Murat Çetinkaya hakkında yapılan suç duyurusu gündeme bomba gibi düştü.

İş insanı Cem Atilla Saygın’ın iddiasına göre; Murat Çetinkaya, Saygın'ın sahibi olduğu şirketle ilgisi olmamasına karşın yurtdışı merkezli yedi bankayla yapılan anlaşmalarda gözlemci ve finansal danışman olarak kendisini konumlandırdı.

Saygın’ın şahsının ve şirketinin varlıklarını yüksek kâr vaadi ile yurtdışı merkezli fonlar üzerinden sistemli bir şekilde yatırım yapmaya yönlendirdi. Saygın, bu yönlendirmelerle birlikte “emanet” ve “borç” başlığı altında Çetinkaya’nın bireysel hesaplarına paralar gönderdi. 

Saygın, 2025 yılının mayıs ayında “dolandırıldığını” anlayınca Çetinkaya’yı aramaya başladı. İş insanı Cem Atilla Saygın, yaşananlar sonrasında hayatına son veme girişiminde de bulundu.

Murat Çetinkaya hakkında 9 ayrı suçtan yargılama talebi!

Murat Çetinkaya hakkında 9 ayrı suçtan yargılama talebi!

Cumhuriyet’ten Emirhan Çoban’ın haberine göre; Çetinkaya’nın kamu gücünü kullanarak kendisini yaklaşık 100 milyon lira dolandırdığını ve şirketini batırdığını öne süren Saygın, savcılıktan kamu davası açılmasını, şüphelinin tutuklanmasını ve tüm malvarlığına el konulmasını talep etti. 

Saygın, şüpheli Murat Çetinkaya’nın “nitelikli dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, tehdit ve hakkın kullanımasını engelleme, kişiyi intihara yönlendirme, resmi ünvanın sahte amaçla kullanılması, suç amacıyla kurulu yapıya iştirak, devlet sırlarını temin, açıklama, casusluk, nüfuz ticareti” suçlarından yargılanmasını istedi. 

Konuya ilişkin soruşturmaların başladığı da öğrenildi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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